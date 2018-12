Duplázott a Debreceni Egyetem 13 éves hallgatója

November 30-án hozták nyilvánosságra a MOL Tehetségtámogató Program Művészet-tudomány kategóriájának győzteseit. Soma 2017 után 2018-ban is elnyerte a Mol ösztöndíját. Soma ebben az évben a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat is másodjára nyerte el. Talán nem véletlenül Soma a „Rock a nevem” nevet választotta pályázati projektjének. A tini rocker pályázatát a Debreceni Egyetem és a Tankcsapda is támogatta. Soma legközelebb december 16-án lép színpadra a Könnyűzenei Képzési Központ Évzáró Gálakoncertjén a DE Zeneművészeti Kar Liszt Ferenc termében.

HBN

