Duplán díjazták a Nagyerdei Víztornyot

Minden városnak megvannak a kultikus helyei, a maguk történeteivel, törzsvendégeivel, s ezek a pontok nagyban járulnak hozzá a város lüktetéséhez. Klassz és követendő példa a Nagyerdei Víztorony, amelyet nem hagytak lepusztulni, sőt, új élettel töltöttek meg, ráadásul mind célközönségben, mind pedig tartalomban hatalmas spektrumot fedve le. Hajrá, Debrecen! – indokolta a Nagyerdő emblematikus ipartörténeti emlékének a jelölését a Highlights of Hungary idei mezőnyébe a versenyt szervező Super Channel kreatív tartalomfejlesztő csapat.

A jelölést pedig két díjra váltotta a 2015 nyarán megfiatalodó „öreg hölgy”: a beérkezett szavazatok alapján az ötödik helyezést, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Turisztikai Innovációs Díját is elnyerte a Nagyerdei Víztorony a csütörtök esti budapesti gálán. Az ügynökség díjátadás kapcsán elmondta: a debreceni turisztikai attrakciót szívesen bemutatnák az idei turisztikai világvásáron, melyet novemberben rendeznek Londonban.

– Azért különleges ez a díj, mert a Highlights of Hungary egy nagyon mai, nagyon aktuális kezdeményezés, amely tényleg arról szól, hogy a leginnovatívabb és előremutatóbb szervezeteket, intézményeket, civil kezdeményezéseket, turisztikai attrakciókat mutassa be a közönség számára – mondta Süli András, a létesítményt üzemeltető egyetemi tulajdonú Debreceni Campus NK Kft. programigazgatója. Hozzátette: ma már nagyon nehéz az országos köztudatba bekerülni, azonban a dupla díjazásnak köszönhetően most még több ember megismerheti a Nagyerdei Víztornyot.

Bács Zoltán kancellár a díjátadás kapcsán kiemelte: a Magyar Turisztikai Ügynökség különdíja egy fontos visszaigazolása annak, hogy az egyetem egy szakmailag megalapozott, bátor és innovatív beruházást vállalt fel a város és az egyetem számára egyaránt meghatározó felújított létesítménnyel, amely a társadalmi szerepvállalás jegyében az intézmény 3. missziós törekvéseihez is illeszkedik, emellett olyan különleges funkciót kapott, amely napjainkra korosztályoktól függetlenül tömegek kedvenc helye lett.

Az egyetemi kezelésben lévő, a klinika vízellátását biztosító épület felújítása 2014 szeptemberében indult. A létesítmény helyet ad konferenciáknak, előadásoknak, időszaki kiállításoknak és kamarakoncerteknek egyaránt, parkszintjén kávézó, fölötte 34 magasan kilátó várja az érdeklődőket, ahonnan a varos és a Nagyerdő panorámája tárul a látogató elé. A sportot kedvelők pedig a 12 méter magas mászófalon tehetik magukat próbára. A Borsos József által tervezett egykori külső lépcső helyén vízlépcsőt alakítottak ki, amely két szökőkutas medencébe juttatja fentről a vizet. Az épület látványos megvilágításáért – amely rendezvények ideje alatt üzemel – 72 színező lámpa felel, melyek mintegy 1500 nagyteljesítményű led izzó fényeréjével színezik tetszőleges színűre a víztornyot. 2016 májusára az épületet övező park is megújult, a Víztoronykert Debrecen legkülönlegesebb atmoszférájú szabadtéri közösségi tere lett.

– Az elmúlt évben több mint 50 ezer látogatója volt a komplexumnak, mintegy 300 rendezvénye között olyan egyetemi programok helyszínéül is szolgált, mint például a Dolgozói Derbi és a Campus Fesztivál, utóbbinak szimbólumává is vált, illetve számos szakmai találkozónak, zártkörű rendezvénynek, előadásnak, kiállításnak adott otthont – sorolta Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus NK Kft. ügyvezetője.

A kitüntetés kapcsán abban bíznak, hogy a mostani kiemelkedő elismeréssel meg többen győződnek meg róla, hogy a Nagyerdei Víztorony valóban az „égig erő élmény” otthona a Nagyerdő szívében.

