Dupla ünnep a Fény Felé Alapítványnál

A Fény Felé Alapítvány a segítséggel élők napjára várta az érdeklődőket pénteken. Mivel a szervezet több pályázaton is sikerrel szerepelt a közelmúltban, ezt a napot az ünneplésnek, az eredmények bemutatásának szentelték. Az alapítvány egyik pályázati projektje keretében különböző programok, rendezvények megvalósítását vállalta magára azzal a céllal, hogy az akadállyal élő, értelmileg akadályozott, önmagukat önállóan ellátni nem tudó gyermekek, fiatalok társadalomba történő beilleszkedését elősegítsék, támogassák mindebben családjukat is. A társadalmi célú vállalkozások ösztönzése című pályázaton is megmérettettek, így a Fény Felé Esélycentrum hálózat új eredményeit is kipipálhatták.

Újabb lakóotthon

Az ünnepi pillanatok a Deák Ferenc utcán kezdődtek, ahol korábban az alapítvány egy lakóházat vásárolt meg pályázat, valamint egy nagyáruház programja segítségével. Dr. Suller Attiláné, a Fény Felé Alapítvány vezetője elmondta, hogy szerették volna felújítani az épületet különféle tevékenységek helyéül, de aztán mégis az tűnt a legjobb megoldásnak, ha lebontják, és ott építik fel az áhított újabb lakóotthont. Így is lett, a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata eredményeképpen az alapítvány több, mint 82 millió forintot nyert a lakhatás és a foglalkoztatás fejlesztésére. Az építkezés március 11-én kezdődött és várhatóan 2019. december 20-ra fejeződik be.

– A Deák utcai pályázat arról szól, hogy megépítünk egy 12 fő számára támogatott lakhatást nyújtó otthont, illetve fel tudunk venni 11 dolgozót, ezáltal az alapítványnak árbevétele lesz, így stabilizálódik a működés – mondta az igazgatónő.

Papp Ágnes, az ÉTA (az Értelmi Sérülteket Támogató Alapítványok és Egyesületek Országos Szövetsége) Országos Szövetség ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a Fény Felé Alapítvány a kezdetektől a tagszervezetük.

– Márta a kezdetek óta aktív résztvevője annak a folyamatnak, ami segíti, hogy a szervezet még aktívabban és eredményesebben végezhesse a munkáját, minél élhetőbb és minőségibb életet tudjon biztosítani a gondozottjainak. Az ÉTA pedig azokban a folyamatokban is aktív, amelyek segítik a nagy létszámú intézmények kisebbre való kiváltását. Az a célunk, hogy minél több ilyen támogatott lakhatási forma jöjjön létre hazánkban – tette hozzá.

A Pénzügyminisztérium háttérintézményeként működő OFA Nonprofit Kft. nevében dr. Nagy Anita, az Észak-alföldi Regionális Iroda vezetője köszöntötte a megjelenteket és mutatta be szerepét a társadalmi vállalkozások, különösképp az innovatív foglalkoztatási formák támogatásában.

Az ünneplők ezt követően átvonultak a Fény Felé Kincsesláda fejlesztő és akkreditált foglalkoztató műhelyek bemutatására a Rózsástelep utcára. Józsa városrész képviselője, Balázs Ákos vágta át a szalagot az átadóünnepségen.

