„Dunant utódai” Hajdú-Bihar megyében

„Aztán évek múltak el / És századok teltek el, / A város mindig változik, az emberek sosem,/ A színhely mindig változik, a történet sohasem” – a Bojtorján zenekar Suttogás a szélben című dalával kezdődött a Vöröskereszt világnapi megemlékezése Hajdú-Bihar megyében. A dalt Tóth Ilona Csilla énekesnő – a debreceni Rock Suli tanára – adta elő (önkéntesen lépett a közönség elé). A szám sorai összecsengtek az ünnepség és az azt megelőző közgyűlés gondolataival, hiszen a vöröskeresztes humanitárius eszme „örökzöld” voltára, minden korban és körülmények közötti kitartására több előadó is kitért.

190 éve született az alapító

– A Nemzetközi Vöröskereszt ünnepe akár nemzeti ünnep is lehetne – e szavakkal nyitotta ünnepi beszédét Dr. Szekeres Antal a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének országos küldöttje. Idén ünnepeljük Henry Dunant – a Vöröskereszt alapítója – születésének 190. évfordulóját. Megérdemelten kapta ő az első Nobel-békedíjat. Minden évben Dunant születésnapján emlékezünk meg a humanitárius mozgalom hőseiről – mondta. S hangsúlyozta, hogy ezen az alkalmon köszönetünket fejezhetjük ki e nagy múltú, tiszteletre méltó szervezet tagjainak. – Mindenkinek szólnak a köszönet szavai: elődeinknek, akik 1881-ben létrehozták a Szent Korona Egyletet (a Magyar Vöröskeresztet), azoknak, akik az I. világháborúban sebesülteket mentettek és gyógyítottak, és akik a II. világégéskor létrehozták az egészségügyi szolgálatot. Köszönet az Ifjúsági Vöröskereszt tagjainak. Mindazok munkájáért, akik kitartottak, mikor minden elveszni látszott, és a nyilas hatalom mindent kifosztott. Köszönet azoknak, akiknek 1949-ben helyén volt az eszük, amikor a Vöröskereszt 200 intézményét államosították. Köszönet, hogy 1957-ben visszakapta önállóságát a szervezet, és önálló törvény garantálja működését Magyarországon – sorolta, majd köszöntötte a jelen hőseit, akik olyan munkát végeznek, amire büszkék lehetünk, és elismertté teszik szervezetünket.

A Vöröskereszt mai lovagjai: a kitüntetettek

Hagyomány, hogy a Vöröskereszt világnapi ünnepségén megköszönik a szervezet önkénteseinek önzetlen segítségét, elismerik a kiemelkedő munkát végzők tevékenységét, és átadják a Magyar Vöröskereszt kitüntetéseit és elismeréseit. Hajdú-Bihar megyében összesen 16 elismerést adtak át a 2017. és az azt megelőző években végzett szolgálatért.

A Magyar Vöröskereszt Elnöki Díszoklevelét vehette át Dr. Juhász György megyei vezetőségi tag, aki 55 éve folyamatosan aktív tagja a szervezetnek, és 2011-ben elnyerte a „Vöröskeresztes munkáért” Arany fokozatát.

A Vöröskeresztes Tevékenységért elismerés Arany fokozatával tüntették ki Béke Jánosnét, aki 1983-tól vöröskeresztes tag, 2004-től a Megyei Ellenőrző Bizottság elnöke. Az elismerés ezüst fokozatát Andorkó Mihályné – aki 1986-tól aktívan szolgálja önkéntesen a humanitás ügyét – és Gacsályi Ibolya kapta meg – aki 1978-tól vöröskeresztes, 2000-től Balmazújváros Terület vezetőségi tagja.

Andorkó Mihályné | Fotó: Vöröskereszt

Kiemelkedő és hatékony vöröskeresztes munkájukért az elismerés bronz fokozatával ismerték el Dr. Sutka Sándort, Pánczél Zoltánnét, Dr. Erdős Andrást és Sebestyén Lajosnét.

Ide jön, aki máshol nem kap segítséget

Csendes hősökként köszöntötte az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végző önkénteseket Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke. Hangsúlyozta a szervezet sokoldalú munkájának fontosságát, a szegénységben élő emberek segítéséért, a véradásszervezésért, az elsősegélynyújtásért és egészségnevelésért végzett szolgálatot. – Aki máshol nem kap segítséget, biztosan megjelenik önöknél – mondta.

Mérlegen: múlt és jövő között

A világnapi ünnepséget a szervezet éves közgyűlése előzte meg. Az ülésen az elmúlt évet összegezte, majd a következő év terveit tette mérlegre a Magyar Vöröskereszt megyei vezetősége. – A Vöröskereszt sejtjei tagok, önkéntesek, belőlük szövődik lokálisan és globálisan az egész világot behálózó, úgymond’ élő szervezet – nyitotta a 2017-es összefoglalót Oláh Miklós megyei alelnök. Elmondta, hogy a megyei tagság erősödött az elmúlt évben, 7891 tagja majdnem 500-zal több volt, mint korábban. Röviden emlékeztetett az eredményekre, a rendezvényekre az önkéntesség szakmai és társadalmi konferenciájától az elsősegélynyújtó versenyeken és a sokasodó gyermektáborokon át a karácsonyi akciókig. Hangsúlyozta, hogy először pályázta és nyerte meg hajdú-bihari helység a Humanitárius Település címet, sőt nyomban kettő is: Komádi és Hajdúböszörmény. Utóbbi az első nagy lélekszámú település, amely teljesítette a címben kiírt lakossági arányokat a tagságban, véradásban, a társadalmi aktivitásban. A véradás kettős arcú emlék 2017-ből, hiszen a szervezők sokszor úgy érezték, derékig érő vízben futnak. Sok hátráltató tényezővel kellett szembenézniük. Mindennek ellenére mindig elegendő donort toboroztak, és mozgalmas, változatos, eredeti programokkal, látványos és figyelmet felkeltő kommunikációval szolgálták a véradók toborzását és megbecsülését. – 2017: újításokban, megoldásokban gazdag év volt a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének életében. Egyszerűen szólva, amit tudtunk kihoztunk a mögöttünk álló évből, amit lehetett beletettük – foglalta össze az alelnök.

Oláh Miklós, Ujvárosy Andrásné, Juhász György | Fotó: Vöröskereszt

Korok, történelmi helyzetek, szellemi irányzatok, divatok, emberek nyilvánvaló jellemzője, hogy változnak. A Vöröskereszt is ebben a folyamatban él. Mások a tevékenységei, feladatai, mint a kezdetekkor voltak, mások valósítják meg terveit és másképpen. Van azonban valami, ami nem változhat soha: a feltétel nélküli humanitás mint lényegi eszme. Az elv fontos, mert tetteink belőle sarjadnak ki, majd a mindennapok szövedékében valósulnak meg. Szervezetünknek a megye szociális-kulturális közegében kell teljesítenie lokális és globális feladatait az itt élő emberekkel. Aktuális, 2018-as munka-, rendezvény- és üléstervünk összeállításakor ezt is figyelembe vettük – mondta Ujvárosy Andrásné megyei igazgató, majd ismertette a 2018-as tervek kivonatát. A szervezet munkáját meghatározó motiváció a „többet, újat és jobban” szavakkal is összefoglalható, hiszen minden feladatban és tevékenységben – mint minden évben – az előrelépés a cél. A szociális munkában a támogatottak számát kívánják növelni. Mindig fontosnak tartották azt is, hogy növeljék a rászorulók esélyeit a kilábalásra, ám ehhez az önerő kevés. Pályáztak ezért az EFOP Nők a családban és a munkahelyen című kiírására.

A rendezvényt szintén egy Vöröskereszthez illő dal zárta. A Republik Szeretni valakit valamiért című számát adta elő Ujvári Szabina musical-énekesnő – önkéntes fellépőként. Az utolsó sorral búcsúztak a vendégektől: „Béke van, felejts el minden háborút!”

– Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete –

A kitüntetettek teljes névsora

MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELNÖKI DÍSZOKLEVELE

Dr. Juhász György

VÖRÖSKERESZTES TEVÉKENYSÉGÉRT ARANY FOKOZAT

Béke Jánosné

VÖRÖSKERESZTES TEVÉKENYSÉGÉRT EZÜST FOKOZAT

1. Andorkó Mihályné

2. Gacsályi Ibolya

VÖRÖSKERESZTES TEVÉKENYSÉGÉRT BRONZ FOKOZAT

1. Dr. Sutka Sándor

2. Pánczél Zoltánné

3. Dr. Erdős András

4. Sebestyén Lajosné

VÖRÖSKERESZT TEVÉKENYSÉGÉRT DICSÉRŐ OKLEVÉL

Az Újszentmargita Lakóterületi Alapszervezet

ELISMERŐ OKLEVÉL IFJÚSÁGI VK TEVÉKENYSÉGÉRT

1. Dóka Alexandra

2. Hegedűs Réka

ÉV ÖNKÉNTESE ELISMERŐ OKLEVÉL

1. Köles Gergő

2. Gyarmati Gábor

VÖRÖSKERESZTES SZOLGÁLATÉRT FŐIGAZGATÓI DICSÉRET

Fazekasné Farkas Ibolya

A MEGYEI VEZETŐSÉG OKLEVÉLBEN RÉSZESÍTI:

1. Dr. André Máriát

2. Dr. Keresztény Istvánt

VISSZA A KEZDŐOLDALRA