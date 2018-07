Dunán innen a legnagyobb: nagyüzemre kapcsolt a Campus!

Idén 19 programhelyszínnel készültek a szervezők, a sokszínűség, a biztonság és a komfortosság jegyében. Úgy tűnik, a siker sem marad el, várakozáson felül teljesít Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei eseménye. Ma a külföldi produkciók közül R3hab, a Scooter, az amerikai Ignite, az ausztrál The Rumjacks zenekar fellépését láthatjuk, a magyar vonalból pedig többek között a Paddy And The Rats, a Punnany Massif, az Anna and the Barbies zenekar és a Tankcsapda is színpadra lép.

A Campus Fesztivál családi eseményként is a köztudatban van. Nappal a Nagyerdei Stadion körül lehet a fesztivált bejárni és eljutni az Egyetem térről a Campus kópéig, ahol játékkal, artistákkal, zsonglőriskolával, bábszínházi előadásokkal, interaktív tudományos játékokkal, óriás Monopolival, kézműves sátorral és szimulátorokkal tölthetik az idejüket a gyerekkel kilátogató fesztiválozók.

A Csokonai Színház, idén is színházi programmal, sanzon, operett válogatással, jazz programokkal várja fesztiválozókat. A Vidámpark pedig kedvezményekkel készült, ingyenes belépés és ingyenes elvarázsolt kastély, valamint óriáshordó látogatás jár bármilyen fesztivál karszalag mellé.

Az Egyetem Tér nem más, mint fesztivál köntösbe öltöztetve mindaz, amiről a Debreceni Egyetem szól”

– köszöntötte Szilvássy Zoltán rektor a látogatókat az intézmény fesztiválhelyszínének hivatalos megnyitóján.

A Debreceni Egyetem rektora később hangsúlyozta: mindenki, aki belép a Campus területére egyforma valamelyest, hiszen itt minden személy fesztiválozó. Arra a kérdésre, hogy hivatalos felszólaláskor vagy koncert előtt izgul-e jobban (a rektor idén is fellép az Android zenekar dobosaként a fesztiválon) azt válaszolta, hogy természetesen a második izgalmasabb, ugyanis ritkán zenélnek mások előtt.

Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár a fesztivál hivatalos megnyitóján elmondta, hogy ez az első fesztiválja, de már most biztos benne, hogy jövőre is ellátogat Debrecenbe a Campus idején. Nagy öröm számára, hogy ennyi gyerekeknek szóló programot lát, ugyanis idén van a Családok Éve, amelybe jól illeszkedik a rendezvény. Kiemelte: a Magyar Állam ötven millió forinttal támogatta az idei Campust.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő a fesztivál szlogenjével nyitott: „Dunán innen a legnagyobb”, majd hozzátette: nem csak a méret fontos, más szempontok alapján is kiemelkedő a Campus Fesztivál: az egyik legszebb, legtisztább, legkomfortosabb rendezvény az országban, amelyre igazán büszke lehet minden hajdú-bihari. A programkínálat kapcsán elmondta: “Amellett, hogy inkább a rockzenét kedvelem, idén a Scooter fellépését várom a leginkább.”

Papp László Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere arra a kérdésre, hogy fogjuk-e látni lazítani a Nagyerdőn a következő napokban, elmondta, hogy a Campus neki nem a bulizásról szól elsősorban, itt nehezen tudná elengedni magát, de a lényeg az, hogy mindenki érezze jól magát ebben a pár napban, hiszen ezért jött létre a fesztivál. A polgármester kihangsúlyozta magas színvonalon üzemel a fesztivál, a szervezők áldozatos munkája mellett ez nagyban köszönhető a támogatóknak is, a kitelepült cégeknek, debreceni vállalkozásoknak.

Bács Zoltán a Debreceni Egyetem kancellárja meglátása szerint a város tele van olyan rendezvényekkel, amelyek tízezreket vonzanak, viszont csakis egy van, amely több, mint százezer embert, ez pedig a Campus Fesztivál. A város és az egyetem közötti együttműködés egyik legjobb példája ez a pár napos esemény.

Páll László a fesztivál technikai igazgatója elsősorban a nagyobb változásokról beszélt: a nagyobb újdonságok (új főbejárat, új gyorskijárat) jól működnek, gördülékeny minden műszaki ügy, már most látni, hogy érdemes volt változtatásokat eszközölni. Emellett elmondta:

Köszönöm a bizalmat mind a városnak, mind az egyetemnek és persze a fesztiválozóknak, hiszen nélkülük nem lehetne fesztivált csinálni.”

Miklósvölgyi Péter a Campus fesztiváligazgatója a Dreamnight – Álmodj velünk! nevű kezdeményezést emelte ki:

A nyitófogadás a város legfontosabb társadalmi eseménye, ennyi ember máshol nem találkozik az évben, ezért is fontos, hogy minél többen hozzájáruljanak a Dreamnight sikeréhez.”

Idén a szervezők azt a cél tűzték ki, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek gyűjtenek pénzt egy különleges állatkerti-vidámparki minifesztiválra, ahol olyan attrakciókkal találkozhatnak majd, amelyre sajnos máskor nincs lehetőségük.

A Campus Fesztivál minden pontján izgalmas és hasznos programok, szolgáltatások, vagy események zajlanak. A fizetési mód idén is kártyás, a készpénzmentes fizetési rendszer már tavaly is jól vizsgázott. A debreceni fesztiválon a látogatók igényeit is maximálisan szem előtt tartják a szervezők – kulturált beltéri mosdók, a főbejáratnál kerékpártárolók, csomagmegőrzők biztosítják a fesztiválozók kényelmét, a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. támogatásának köszönhetően pedig fél áron válthatnak vonatjegyet azok, akik az ország különböző pontjairól érkeznek Debrecenbe.

További részletek a fesztivál hivatalos honlapján és Facebook-oldalán.

