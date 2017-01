Dubajban (is) készültek a folytatásra

Ismét meghívást kapott a Mohamed Bin Khalid kézilabda-tornára a Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK csapata. Az immár hatodik alkalommal megrendezett küzdelemsorozaton nyolc együttes vett részt, köztük például az algériai bajnok.

– Tizenegy napot töltöttünk Dubajban, és rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Az időre nem lehetett panasz, olyan 23-25 fokokat lehetett mérni, igaz, az esték már hűvösek voltak. Félreértés ne essék, nem nyaralni mentünk, keményen edzettünk, illetve sok mérkőzést is játszottunk. Az első összecsapásunk nem sikerült jól, kifejezetten rosszul teljesítettünk, de aztán fokozatosan egyre jobbak lettünk, sokszor csak egy-két gólon múlott a győzelem, az Egyesült Arab Emírségek gárdája ellen pedig magabiztosan, 28-21-re nyertünk. Ezen a találkozón egyébként kapusunkat, Pajkó Lászlót választották a legjobb játékosnak, nagyon büszkék voltunk rá. Végül a hetedik helyen zártunk, a csoportunkban igen erős riválisok voltak, például az algériai bajnok, vagy az ázsiai BL-győztes – elevenítette fel az eseményeket Temesvári János, az Újváros balszélsője.

Mint megtudtuk, a gárda sokat tréningezett, csiszolták a taktikájukat, illetve új elemeket építettek be a játékukba. A munka mellett persze maradt idő a kikapcsolódásra is, több csapatösszetartás is szerepelt a programban, Temesvári elmondta, mindenképp jót tett az összezártság, jobban egymásra talált az együttes.

Bizakodnak

Noha az NB I-es pontvadászat folytatására még mindig várni kell, a Liga Kupában hétfőn és szerdán is bizonyíthat a Balmaz, mely eddig veretlen a sorozatban. – Már bejutottunk a legjobb négy közé, de ugyan olyan komolyan fogjuk venni a következő két derbit is, a Dabas és az Eger ellen. Persze a sorsoláson is sok múlhat, de szeretnénk megnyerni a kupát – jelentett ki a kézis, aki hozzátette, ennek van is realitása, ahogy annak is, hogy kiharcolják a bennmaradást a bajnokságban is.

– Már nagyon izgatottak vagyunk, várjuk az éles meccseket. Ugyan az ősz nem épp a legjobban alakult, bizakodók vagyunk a folytatást illetően. Új lendületet kaptunk, erősnek és tettre késznek érezzük magunkat!

A Balmazújváros hétfőn 18 órától a Dabas gárdáját látja vendégül a Kőnig Rendezvénycsarnokban, majd szerdán délután öttől Egerbe látogatnak Bali Richárdék, akik vasárnap is edzettek. Az élvonalbeli bajnokságban majd február 11-én, szombaton 18 órától a Komló otthonába látogatnak a hajdú-bihariak, Temesvári szerint nagyon komoly csata vár majd rájuk.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA