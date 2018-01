DSZC-Eötvös DSE: Szép évnyitó

Pedig három alapembere nélkül utazott az együttes a keleti csoport tavalyi bajnokához, a Miskolci Vasutas SC-Miskolci Városi Sportiskolához. Miholecz Melitta sérülés, Molnár Vivien betegség, Kiss Viktória pedig vizsgái miatt nem tartott a csapattal.

A melegítésnél már látszott, hogy a borsodiak szeretnének visszavágni az októberi debreceni vereségért. Erősen ütöttek és nyitottak, elszántak voltak. Az első pontot ásznyitással kezdték a hazaiak, majd a mérkőzés folyamán többször is megkeserítették a hajdúságiak dolgát szerváikkal. Amikor sikerült debreceni oldalon a nyitásfogadás, abból többnyire vendégpont született. Fokozatosan vette át a játék irányítását a DSZC-Eötvös DSE, amely kétpontos előnnyel érkezett a végjátékhoz. Ami már régebben is jellemezte a debreceni csapatot, az most is megmutatkozott. A szoros végjátékokban nagyon magas szintű koncentrációt tudnak bemutatni a játékosok. Úgy az első játszmában, mint a következő kettőben is a szettek végét fölényesen nyerte az Eötvös DSE, az elsőét egy 6:2-es szakasszal.

A második játékrészben 8 pontig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Ekkortól folyamatosan nőtt a hajdúságiak előnye, már 8 ponttal is vezettek. A befejezés előtt közelebb férkőzött az MVSC, de mielőtt szorossá vált volna az állás ismét összekapták magukat a vendégek és eredményes támadójátékkal – különösen Harmati Andrea ütése ment élményszámba – ismét hat pontos különbséggel nyertek.

A harmadik játszma egészen más forgatókönyvet hozott, mint az első kettő. A debreceni játékosok egyre több hibát vétettek, többek között nyitásokat rontottak és helyezkedési hibákat követtek el, így már 13:7-re is vezettek a vendéglátók. A nagy különbség a végjátékhoz közeledve egyre inkább csökkent. 21:21-nél érte utol a DSZC-Eötvös DSE a hazaiakat. Innen visszatért a megszokott mederbe a mérkőzés, 4:1-es periódussal behúzta a szettet és a három bajnoki pontot a debreceni együttes, így oda-vissza játszmavesztés nélkül győzte le a tavalyi bajnokot.

Miskolci Vasutas SC-Miskolci Városi Sportiskola – DSZC-Eötvös DSE 0:3 (-19, -19, -22)

DSZC-Eötvös DSE: Dr. Kovács Katalin, Fehér Anna Ditta, Vojth Ildikó, Bánfi Lili, Kovács-Miskolczi Noémi, Barnucz Gréta. Csere: Harmati Andrea, Domonkos Kitti. Edző: Szombathy András.

Legközelebb 2018. január 13-án (szombaton) 15 órától a DSZC Beregszászi Pál Szakközépiskolájában (Jerikó u. 17.) játszik a DSZC-Eötvös DSE az NB I-es TFSE U21-es csapata ellen.

