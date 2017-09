DSC-SI: címvédés a csapatbajnokságon!

Címvédőként vágott neki a Csb székesfehérvári fináléjának a DSC-SI és az NySC közös csapata, amely tavaly nagyon simán szerezte meg az aranyat. Idén szorosabb csatában ugyan, de sikerült a szomszédváraknak az elsőséget megőrizniük, melyért rengeteget tettek a cívisvárosi sportolók.

Kazi Tamás 800-on és 1500 méteren is maga mögé utasította a mezőnyt, míg 400 gáton a Szuperliga döntő után újra a Koroknai testvérek voltak a leggyorsabbak, annyi különbséggel, hogy most Tibor ért elsőként célba Máté előtt. A CSb versenyébe beszámító félmaratonon az egyéni csúcsot javító Juhász Balázs termelte a legtöbb pontot a közösbe, míg a 4×400-as, második helyezett váltóban ,,csak” a mieink kaptak helyet (Koroknai Tibor, Gutema Emanuel, Kazi Tamás, Koroknai Máté).

Debreceni házidöntőt hozott a női 100 gát, ahol Kerekes Gréta magabiztosan nyert Kozák Luca előtt. Gréti mindemellett 100 méteren második- míg Luca 200-on harmadik helyen futott be. Nehéz, de annál sikeresebb hétvégén van túl a 3000 méteres akadályfutásban élen záró Kácser Zita, aki másnap a Wizz Air Budapest Félmaratont is megnyerte, csapattársa, az egyéni csúcsot futó Gulyás Vera előtt, majd visszatérve a CSb helyszínére az 5000 méteres szám után is dobogóra állhatott.

Rúdugrásban Klekner Hanga a Szuperliga döntő után most is ezüstös teljesítménnyel végzett, míg a Sárkány Fannit és Aradi Bernadettet a soraiban tudó 4×400-as váltó harmadikként ért célba.

A címvédésért sokat tett a magasugrást nyerő, nyíregyházi Bakosi Péter, sőt a szabolcsiak több dobogós helyezéssel járultak hozzá a közös sikerhez.

A DSC-SI-NYSC csapatában szereplő debreceni versenyzők dobogós eredményei

Nők:

100 m gát: 1. Kerekes Gréta (13.53) 2. Kozák Luca (13.82)

3000 m akadály: 1. Kácser Zita 1988 (10:32.07)

Félmaraton: 1.Kácser Zita (1:16:59) 2. Gulyás Vera (1:18:29)- egyéni csúcs

100 m: 2. Kerekes Gréta (12.17)

Rúdugrás: 2. Klekner Hanga Csenge (3.95)

200 m: 3. Kozák Luca (24.92)

5000 m: 3. Kácser Zita (16:59.29)

4×400 m: 3. DSC-SI-NYSC (3:54.51)

Férfiak:

800 m: 1. Kazi Tamás (1:52.71)

1500 m 1. Kazi Tamás (3:44.97)

400 m gát: 1. Koroknai Tibor (50.97) 2. Koroknai Máté (51.17)

Félmaraton: 1. Juhász Balázs (1:07:43) – egyéni csúcs

4×400 méter: 2. DSC-SI-NYSC (3:16.56)

Végeredmény:

1.DSC-SI – NYSC 427 pont

2.BHSE 393

3.UTE – MTK Budapest 317

4.GEAC – Ikarus BSE 313

5.SavArra 284

6.FTC 269.5

7.Pannon Duo 261

8.Bakony Balaton Team 229

9.Pannónia Príma 228

10.Viharsarok 227.5

11.Konok Kunok 226.5

12.BO-KA 76.5 pont

