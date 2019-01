Drogbiznisz Debrecenben: egyetlen vádlott büntetésén enyhített az ítélőtábla

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 márciusában K. B. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra illetve 462.000.-Ft valamint 100 euró vagyonelkobzásra ítélte. N. J. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 5 év 6 hónap börtönbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra és 145.000.-Ft vagyonelkobzásra ítélte. R. Á. III.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 5 év 6 hónap börtönbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra 3.777.000.-Ft és 2000 euró vagyonelkobzásra ítélte. H. N. I. IV.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 6 év 6 hónap börtönbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra, 2.045.000.-Ft és 1990 kuna illetve 13.190.-Ft euró vagyonelkobzásra ítélte. G. I. V.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra és 102.500.-Ft vagyonelkobzásra ítélte. D. L. I. VI.r. vádlottat kábítószer birtoklása bűntette miatt 1 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész, I., II., III., IV. és V.r. vádlottak terhére súlyosításért fellebbezett – tájékoztatott a Debreceni Ítélőtábla. Mint írják, a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek.

A bíróság által megállapított tényállás szerint I.r. vádlott 2015 márciusától az eljárás során be nem azonosítható személytől rendszeresen vásárolt kábítószert azért, hogy azt Debrecenben értékesítse. A kábítószer átadása legtöbbször a város közterületén történt, 2-3 alkalommal pedig az egyetem műszaki karának épületében – adta hírül az ítélőtábla. A határozatukból kiderül: 2016 márciusában az egyik adás-vételt követően az épületből kilépő I. és II.r. vádlottakat a rendőrök elfogták és a már II.r. vádlottnál lévő kábítószert illetve készpénzt lefoglalták. II.r. vádlott 2012-től fogyasztott és árult kábítószert. 2016 márciusától többször vásárolt III.r. vádlottól marihuánát. IV.r. vádlott 2014 októbere után kezdett el marihuánát fogyasztani illetve árulni II.r. vádlottnak illetve más fogyasztóknak. V.r. vádlott, 2015 márciusától 2016 márciusáig rendszeresen vásárolt II.r. vádlottól és értékesítette is a kábítószert. A rendőrség a vádlottaknál házkutatást tartott és lefoglalta az ott lévő kábítószert illetve a kábítószer továbbértékesítéséhez szükséges eszközöket valamint készpénzt is – áll a határozatban.

Forrás: Debreceni Ítélőtábla

