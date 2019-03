Driftelő sofőr és bosszúlopás: az egymozzanatos ügyek debreceni mesterei

Részletes, érdekességekkel teli cikket közölt a Zsaru Magazin a Debreceni Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő alosztályának feladatköréről és munkájáról. Ebből kiderül: az alosztály munkatársai az elzárással sújtható, 50 ezer forintos értékhatár alatti szabálysértésekkel foglalkoznak. A járőr intézkedik a helyszínen, előállítja az elkövetőt, akit aztán a szabálysértési előkészítő alosztály munkatársai őrizetbe vesznek. A következő nap elviszik a bíróságra, előtárják az ügyével kapcsolatos bizonyítékokat, a büntetésről pedig ezek alapján dönt az illetékes bíróság – avat be a cikk a folyamat részleteibe.

Azt, hogy pontosan miféle ügyek tartoznak hozzájuk, Zolcsák Attila százados, alosztályvezető foglalta össze a lapnak.

„Az egymozzanatos ügyek”

– jegyzi meg tömören, majd hozzáteszi: a leggyakoribb a már említett 50 ezer forintos értékhatárig elkövetett bolti lopás, sok a pakolópulton felejtett és ellopott pénztárca vagy mobiltelefon, de ugyaneddig az értékhatárig hozzájuk tartozik a rongálás, a csalás, valamint a sikkasztás is. Elmondása szerint állandó harcot vívnak azokkal is, akik illegális prostitúciós tevékenységgel foglalkoznak. Többek között az ő területük a garázdaság is, de csak addig, amíg a garázda nem rongál meg semmit, és amíg nincs az ügyben erőszak.

Zolcsák Attila százados, alosztályvezető | Fotó: Béres Márton, rendőrség

A cikkből kiderül, az egyre megszaporodó internetes csalások is hozzájuk tartoznak. Galambos Tibor százados egy példát is hozott ilyen esetre.

– Tavaly nyáron valaki interneten keresztül jegyet vásárolt Billy Idol budapesti koncertjére. Az eladónak átutalta a pénzt, az pedig átküldte neki a jegyet. Csakhogy az eladó a koncert napjának reggelén Messengeren üzent a vevőnek, hogy utánanézett, és számára is akkor derült ki, hogy az általa eladott jegyek hamisak, úgyhogy a vevő ne induljon el a koncertre. Elnézést kért, és azt ígérte, hogy hamarosan visszautalja a pénzt. Nem utalta vissza, viszont kiderült: azokban a napokban további három esetben játszotta el ugyanezt a trükköt. Természetesen megtaláltuk a csalót, akitől egy darabig biztosan nem kell tartaniuk a koncertlátogatóknak – mondta.

Galambos Tibor százados | Fotó: Béres Márton, rendőrség

Aztán jönnek az egymozzanatos esetek sorban.

Az idős asszonyé, aki a nyugdíjasklubban a sajátja helyett egy értékes szőrmekabátot vett fel távozáskor. Az autójával parádézó fiatalemberé, aki tavaly egy debreceni autóbusz-megállóban pörgött-forgott a BMW-jével. Az autó sodródott, csúszott, és a driftelős sofőr alaposan megijesztette a járókelőket; tegyük hozzá: a veszélyes mutatványa rosszabbul is elsülhetett volna. Elfogták, másnap bíróság elé állították, pénzbírságot kapott. Aztán azé a férfié, aki összeveszett a feleségével, ezért egy panzióba költözött, ahol néhány napig éldegélt, majd nemcsak a szállás díját nem fizette ki, de éjszakánként még az általa bérelt szobában található értékeket is ellopta apránként. Vagy a másiké, aki meg bent felejtette a pénzt a bankautomatában, amit a mögötte sorakozó azonnal magához vett – áll a Zsaru Magazin cikkében.

És végül egy fura példát is hoznak arra, hogyan születik a bűn. Mint írják, egy nő gofrit vásárolt egy debreceni árustól, aki annak ellenére, hogy aznap esett az eső, nem akarta becsomagolni az édességet. A vásárló mérges lett, és amikor észrevette az eladó pult szélén árválkodó gyűrűjét – ahogy az később a vallomásában állt – „bosszúból” ellopta azt.

A szabálysértési előkészítő alosztály tehát valóban sokat gyorsít az ügymeneten azzal, hogy a kisebb súlyú ügyeket gyorsan és hatékonyan elintézi. Ők segítik a bűnügyi osztály munkáját, miként a bűnügyi osztály is az ő munkájukat – összegez a cikk, melyből azt is megtudhatjuk, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a Debreceni Járásbírósággal, és kitűnő az együttműködés a körzeti megbízottakkal. Így aztán nem maradnak felderítetlenül az egymozzanatos cselekmények sem, több mozzanatra pedig már nem is marad idő.

Forrás: Trencsényi Zoltán/Zsaru Magazin

