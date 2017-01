Drágulhat a hús, meg a tojás? Hiszen nemrég lett olcsóbb…

Néhány héttel a baromfihúst és a tojást is érintő jelentős áfacsökkentés után hírek röppentek fel arról, hogy (bár más-más okból) jelentős részben visszadrágulhat a boltokban a fenti két termék. A széles körben népszerű csirkemellből (amihez év eleje óta kilónként 200-250 forinttal olcsóbban lehet hozzájutni az üzletekben) sok család „ipari mennyiségben” spájzol be, márpedig a hiány előbb-utóbb áremelést generálhat. A tojás árát ugyanakkor az mozdíthatja meg felfelé, hogy itthon és külföldön egyaránt rengeteg tojótyúkot kellett kiirtani a madárinfluenza miatt.

A madárinfluenza miatt több országban sok tojótyúkot kivágtak.

Nagy Miklós

Csak feltételezés?

Nagy Miklós, az évi 42 millió tojást termelő földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. ügyvezető igazgatója szerint azonban ezek csak feltételezések. – Az tény, hogy a madárinfluenza miatt több európai országban rengeteg tojótyúkot kivágtak, miként az is, hogy az állományok újra telepítéséig legalább 60 napot várni kell. Ezért ebben az időszakban kevesebb tojás (beleértve az importot is) kerül a piacra, de ha rajtunk múlik, akkor e miatt nem fog drágulni a tojás – mondta a Napló érdeklődésére a szakember, hozzátéve, hogy februárban fogják vágóhídra küldeni a letojt állományukat és márciusban telepítik be újra a ketreceket. – A mintegy 154 ezer tojótyúkunk közül tervezett módon 80 ezer állatot küldünk vágóhídra a sápi telepről. A kivágás és az újratelepítés egy jó hónapos kiesést jelent a tojástermelésben, de ez a fajta ciklikusság az ágazatban természetes – hangsúlyozta Nagy Miklós.

Milliónyi kivágás

Szabó Miklóstól, az évi 10-12 millió víziszárnyast előállító Tranzit Ker Zrt. vezérigazgatójától megtudtuk, hogy a madárinfluenza miatt országszerte már kivágtak mintegy 3,3 millió állatot, aminek a hetven százaléka kacsa, a liba kevesebb. – Még szerencse, hogy a libának most egyébként sincs szezonja. Kacsából viszont egyértelműen kevesebb van az üzletek polcain. Sok törzsállományt kivágtak, ezért nincs elég napos állat, amit a termelők ki tudnának telepíteni. Tehát a víziszárnyas–ágazatot több szempontból is nagyon súlyosan érinti a kialakult helyzet. Sok országot sújt a madárinfluenza, ezért lényegesen kisebb az árukínálat, ami viszont piaci viszonyok között emelni szokta az árakat – fogalmazott kérdésünkre a kontinens egyik meghatározó cégcsoportjának a vezérigazgatója.

Emberek ezreinek kell a vágóhidakon állásidőt fizetni.

Szabó Miklós

Hónapokba telik

Majd azzal folytatta, hogy optimális esetben, ha nem lenne több megbetegedés, akkor is hozzávetőleg 3-4 hónap kellene a rend helyreállásához a normál pecsenyekacsánál, a hízottnál egy-két hónappal több. Nagyjából fél évre lesz tehát szükség a teljes vertikum helyreállásához.

„A déli országrészben árualap hiányában gyakorlatilag állnak a vágóhidak, dolgozók ezreinek kénytelenek a cégek állásidőt fizetni. Hogy az árualap tartós hiánya miatt visszadrágulhat-e a kacsa- és a libahús a boltokban, azt jelenleg nem lehet megmondani. Belföldön egyelőre stagnálnak az árak, az exportnál meg (ahol ugye nem érdekes az áfa) némi áremelkedés már mutatkozik. Tavasszal talán tisztábban látunk majd” – vetítette előre a Naplónak Szabó Miklós.

Szinte lesöprik a polcokat

Azzal, hogy a csirkehús áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentették, a nagyon népszerű csirkemell kilónkénti ára a korábbi 1300–1500 forintról ezer forint alá esett. Sokan talán el sem hiszik, hogy az árcsökkentés tartós marad, ezért a vásárlók nap nap után valósággal lesöprik a baromfihúsos polcokat. Nem igazán gondolnak arra, hogy éppen a megugró kereslet miatt kialakuló átmeneti áruhiány verheti fel ismét a fogyasztói árakat. Terméktanácsi vélemények szerint ha ez a tendencia folytatódik, akkor akár már februárban és márciusban is 5-5 százalékkal drágulhat a csirkehús. Bárány László, a piacvezető Master Good Kft. ügyvezető igazgatója a közelmúltban a Naplónak ezzel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy mivel a sertéssel ellentétben a baromfiban nincsen 100-120 forintos élő alapanyag­ár-mozgás 6-8 hónapon belül, előfordulhat ugyan az év során 20-50 forintos drágulás, de szerinte ez év decemberben biztosan nem lesz 200 forinttal drágább a mellfilé, mint amilyen most, év elején.

