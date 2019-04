Drága az egészséges életmód?

Az egészséges életmód elleni egyik leggyakoribb kibúvó az időhiány mellett, hogy túl drága. Valóban kifogásról van szó, vagy jogos ez a felvetés? Tényleg jobban megérzi a pénztárcánk, ha tudatosan vásárolunk és rendszeresen sportolunk, vagy minden csak döntés kérdése?

A cél a harmónia

Az egészséges életmód összetevői a táplálkozás, a test­edzés, a társas kapcsolatok ápolása, a pihenés és a kikapcsolódás, és az a cél, hogy ezeket hozzuk összhangba”

– mondta Duró Péter személyi edző, aki úgy véli, általános tévhit az, hogy az egészséges életmód drágább.

– Mindenkinek a saját pénztárcájához lehet alakítani a kiadásait az egészségmegőrzés terén is. Ki kell tűznünk magunknak egy prioritási sorrendet, és ahhoz viszonyítva kell gazdálkodni a pénzünkkel. Mivel a legtöbb embernek egy görbe este 10 ezreket is jelenthet, tudatosan azt a pénzt akár egészségmegőrzésre is lehetne fordítani – fejtette ki.

Tudatos tervezéssel

Elmondta, az étkezésben minimálisan jelenthet többletkiadást az egészséges táplálkozás. Szerinte a legfontosabb, hogy tudatosan és előre átgondolva éljük mindennapjainkat. Ha magunknak megfőzzük és elcsomagoljuk a másnapi ételeinket, elkerülhetjük azt, hogy ebédidőben rendeljünk valami finomságot. Arról nem is beszélve, hogy az általunk elkészített ebéd olcsóbban kijön, mintha valahonnan megvennénk azt. A hagyományos köreteket felválthatja a barna rizs, a teljes kiőrlésű tészta, az édesburgonya, a hajdina és a quinoa, melyek lassabban szívódnak fel, ezáltal kisebb vércukor-ingadozást okoznak. Duró Péter arról is beszélt, hogy a manapság divatos, mindenmentes ételek sem megfelelőek mindenki számára.

– A paleotáplálkozásra vagy a gluténmentes lisztekre azoknak van szüksége, akik valamilyen ételérzékenységben szenvednek, másoknak nem indokolt. Viszont a különféle maglisztekkel – amikkel a búzalisztet helyettesíthetjük – színesebbé lehet tenni az étkezéseinket – mondta, hozzátéve, ez sem automatikusan jelenti azt, hogy a boltok polcairól készen (ezáltal drágábban) kell ezeket megvennünk, hiszen mi magunk is elkészíthetjük a liszt egészségesebb alternatíváit. Ha például a zabpelyhet ledaráljuk, meg is van a zablisztünk.

Rendszeresség és fokozatosság

A mozgást sem feltétlenül kell drága fitnesz- vagy aerobikbérletek vásárlásával kezdenünk. – Szerencsére Debrecen is egyre szélesebb kínálatot nyújt az ingyenes sportolási lehetőségekre, például a kondiparkok és futópályák által – mondta, kiemelve: a legegyszerűbb mozgás a sétálás senkinek sem kerül pénzbe.

A személyi edző kifejtette, akár az otthonunkban is széles körű a lehetőség a sportolásra. Aki otthon szeretne elkezdeni mozogni, az alapoknál kezdje. Egy pár gimnasztikai alapmozdulattal elindítva, és napi 10-20 perces tempós sétával biztonsággal el lehet kezdeni az életmódváltást bárkinek. A titok a rendszerességben és a fokozatosságban van.

Senkinek sem ajánlom, hogy egyből mindent meg akarjon változtatni, mivel annak általában bukás a vége.”

Tűzzünk ki egy-egy területet, amelyen változtatni szeretnénk, és dolgozzunk addig azon, amíg elérjük a kitűzött célt, és az életmódunkká formáljuk. Ha eddig nem mozogtunk semmit, kezdjünk napi 20 perc sétával, ha ez már könnyen megy, növeljük napi 25 percre. Ha már elértük a 30 percet, beilleszthetünk egy-egy kocogást is. És így tovább. Nem kell egyből a konditeremben kezdeni 1,5 óra edzéssel. Kis célonként haladjunk, így több sikerélményünk lehet. Tartsuk be a 80/20-as szabályt, az étkezés terén, ami azt jelenti, hogy a hétköznapokon tartsuk magunkat az egészséges étrendhez, álljunk ellen a csábító falatoknak. Viszont legyen egy napunk, amikor egy-két étkezés alkalmával megadjuk magunknak a vágyott falatokat. Ám ezeken a napokon is ajánlom az egészséges reggelit és az ebédet betartani – fogalmazott Duró Péter.

VK

