Drága a debreceni járás

Az előző esztendőben a korábbiakhoz képest csekélyebb mértékben, mintegy két százalékkal, nagyjából 155-160 ezer közöttire bővült a lakóingatlan-forgalom, azaz 2017-ben ennyi lakás és ház cserélt tulajdonost. Mindeközben az eladott ingatlanok összetétele az alacsonyabb árúak felé tolódott, így a tényleges éves árváltozás országos átlagban 11 százalékot tett ki. A nominális árszint ezzel már közel egyharmadával van magasabban, mint a 2008-as csúcsévben, reálértékben ugyanakkor még csak az ország frekventált területeinek árszintje haladja ezt meg.

A nyugati térség drágább

Míg 2016-ban Somogy és Nógrád megyében csökkenő átlagárat láthattunk, addig tavaly az összes megyében drágulást mutattak a számok. A tavalyi árváltozások során kialakult átlagár ranglista nem tartalmaz nagy meglepetést: a megyék között továbbra is Győr-Moson-Sopron a legdrágább, 282 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. A 200 ezres szintet egyre több megye – Pest, Hajdú-Bihar, Vas és Somogy – éri el, de ettől ötezer forintos limiten belül van még Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád megye is. A legolcsóbb hagyományosan Nógrád megye, tavaly valamivel 75 ezer forint alatti átlagos négyzetméterárral.

Vidéken Győr

Csakúgy, mint az árváltozásnál, természetesen az árszintnél is erős a kapcsolat a megyék és megyeszékhelyeik között. A látványos kivétel ezúttal is Somogy, ahol a forgalom továbbra is jelentős részét adó Balaton-parti települések víz közeli ingatlanjai átlagosan jóval drágábbak a kaposvári árszintnél. A legdrágább megyeszékhely 2017-ben is Győr volt 292 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, de tavaly már Debrecen, Kecskemét, Veszprém és Székesfehérvár is átlépte a 250 ezres szintet. A sor másik végén változatlanul Salgótarján áll 79 ezer forinttal.

Balatoni járás a csúcs

A felmérésből az is kiderül, 16 járás átlagára haladja meg a 350 ezres szintet, további 21 a 250 ezres átlagos négyzetméterárat. A legdrágább 16 közé budapesti kerületeken kívül a Balatonfüredi (369 ezer Ft/m2), a Budakeszi (367 ezer Ft/m2) és a Siófoki (354 ezer Ft/m2) járás jutott be. A 250 ezer feletti kategóriába pedig Budapest és a Balaton-part mellett még több agglomerációs, néhány Győr-Moson-Sopron megyei, valamint a Debreceni, a Kecskeméti és a Szentgotthárdi járás került bele.

Érett szakaszában a piac

Hét járás átlagára marad 50 ezer forintos, és további 57 járásé 100 ezer forintos átlagos négyzetméterár alatt (legvilágosabb színezés), és ebből csak 14 a dunántúli, míg a legtöbb járás ebben a kategóriában észak-magyarországi (például Nógrád megye mind a hat járása), észak-alföldi és Baranya megyei. A 2013-as mélypont után megjelentek a vevők, a forgalom látványosan nőtt, 2015-től három éven át az országos átlagár emelkedett. Mindezen folyamatokat négy év alatt végigjárva a tavalyi évre az ingatlanpiac minden jel szerint normál, érett fázisba ért, amit a növekvő árakra reagálva tömeges lakásépítések jellemeznek.

Budapest vezeti a listát

A megelőző évekhez képest 2017-ben mérséklődő, de még így is látványos, 25 százalékos árnövekedés után a főváros V. kerülete messze vezeti a budapesti árrangsort 714 ezer forintos átlagos négyzetméter­árával. Ehhez képest a második legdrágább I. kerület átlag négyzetméterára még éppen nem éri el a 600 ezer forintot, az 500 ezres szint fölé még a II., XII. és VI. kerületek jutottak.

A másik végletet, 300 ezres átlag alatt a XXIII., XXI. és XX. kerületek adják. Elsőre furcsa lehet, hogy tavaly mindössze 423 ezer forint volt a budapesti lakások átlagos négyzetméterára, mivel a hirdetésekben sokszor ennél jelentősen magasabb kínálati árakat látunk.

Ez viszont csak azt erősíti meg, hogy a kínálatban szereplő – sok esetben többször is megjelenő, kiemelt – hirdetések nem feltétlenül az átlagot tükrözik és az sem biztos, hogy azért kerül le az oldalakról egy hirdetés, mert azon az áron gazdára is talál az ingatlan.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA