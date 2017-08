„Miközben segítünk, megosztjuk a szeretetet”

A csomagot debreceni és halápi családok gyermekei vették át, ezzel is megkönnyítve a tanévkezdeti kiadásokat. A keresztény szervezet ügyvezetője, Kis Ábel Lukács az átadón így fogalmazott: „Miközben segítünk, megosztjuk azt a szeretet, amit mi is kapunk. Idén még több csomagot tudtunk készíteni, összesen 156-ot”. Azt is elmondta, hogy a Dorkász családgondozó programjában 127 családot támogatnak rendszeresen élelmiszerrel és ruhaadományokkal. A gyerekeket táborokon keresztül is segítik, ahol idén művészetterapeuta foglalkozott velük, emellett nyelveket is tanulhattak. Hangsúlyozta, hogy a tanulás és az iskola kulcsfontosságú.

Fotó: Matey István

Több helységből is

A tanszerek gyűjtésében a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola osztályai is részt vettek, valamint Debrecen polgárai adakoztak tárgyi, illetve pénzadomány formájában. A Dorkász önkéntesei bevásárlóközpontokban is megszólították a vásárlókat, akik szívesen járultak hozzá tanszerekkel az iskolakezdéséhez. A kedvezményezett gyermekeket Mikepércsről, Hajdúhadházról, Nyíradonyból, Halápról és más Debrecen környéki településekről családsegítő szolgálatok és gyülekezetvezetők segítségével választották ki.

HBN–FE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA