Dopping – Érvénybe lépett kilenc IWF-tagország eltiltása

A budapesti székhelyű IWF honlapján pénteken késő este tette közzé az elnökségi határozatot, amely ellen három héten belül fellebbezhetnek az érintettek: Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kína, Moldova, Oroszország, Örményország, Törökország és Ukrajna. A kilenc ország emelői három vagy több pozitív esetet produkáltak a 2008-as és 2012-es olimpiákon levett mintáknak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elrendelt újraelemzése során.

A honlapnak nyilatkozva Aján Tamás IWF-elnök a sportág történetében példa nélkül álló döntésnek minősítette a tömeges eltiltást, és úgy fogalmazott: “a lépés tükrözi, hogy teljes mértékben el vagyunk kötelezve a tiszta sportolók megvédése mellett”.

A kilenc ország nem indíthat versenyzőt a november végi-december eleji anaheimi vb-n, ahol csúcsmennyiséget és -minőséget jelentő módon szűrik meg a mezőny jelentős részét, a legkorszerűbb technológiát igénybe véve a vizelet- és vérminták elemzéséhez.

A hét elején Patrick Schamasch professzor, az IWF független antidopping-bizottságának vezetője a szövetség weboldalának azt mondta, hogy az Egyesült Államokban tartandó viadal előtt, majd a vb alatt is zajlanak vizsgálatok, és a minden korábbinál szigorúbb kontroll célja, hogy biztosítsák a verseny tisztaságát. Hozzátette: a legutóbbi súlyemelő vb-n a résztvevők 49 százaléka esett át vizsgálaton, most Anaheimben pedig még ennél is magasabb arányú lesz a szűrés.

– MTI –

