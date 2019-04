Döntöttek Polgáron kerékpárút-ügyben: megépítik a saját részt

A kapcsolat a két település között a mai generáció számára távolinak tűnő múltba vész. Tény, Tiszaújváros felépítésében, benépesülésében a polgáriaknak meghatározó szerepe volt. Napjainkban a munkaerő áramlik kölcsönösen oda és vissza nap mint nap. Ez kerékpárral volna a legésszerűbb, hiszen az alig tíz kilométert legkényelmesebben és biztonságosan így lehetne megtenni. Igen, lehetne, merthogy Polgár és Tiszaújváros között nincs kerékpárút-összeköttetés. A bicikliút építése körülbelül egy évtizede került erősebben a két város, a két országgyűlési körzet, a két megye fókuszába. Akkor döntöttek, hogy ha lesz megfelelő támogatási forrás, közösen pályáznak a fejlesztésre.

Nem volt egyszerű a pályázás

– Erre 2016-ban érkezett el az idő a döntően európai uniós forrásokból megvalósuló területi operatív programban. Jelképes helyen, a Tisza szigetén, Borsod megyében találkozott a két város képviselő-testülete, polgármestere, a két megye közgyűlési elnöke és az országgyűlési képviselőnk. Ekkor határoztuk el, közösen pályázunk a kerékpárút megépítésére. A pályázat elkészült, és beadtuk – emlékezik vissza Tóth József, Polgár első embere, aki hozzáteszi azt is, hogy objektív akadályok miatt nem volt egyszerű a pályázás, hiszen két megyéről, két térségről van szó. A helyzetet tovább bonyolította az a tény, hogy a megyehatár nem a Tisza fő sodorvonalában, hanem attól keletebbre, Polgárhoz közelebb van. További érdekesség, hogy a tiszaújvárosi részen már biztosított a kerékpárút átvezetése, hiszen a Tisza-hídon már évekkel korábban megépült a kerékpárkonzol.

Cél, ami nem valósul meg?

A pályázat elbírálásakor azonban olyan eredmény született, amire senki nem számított, amire senki sem volt felkészülve: Polgár nyert, Tiszaújváros pedig nem.

– A meglepetésből ocsúdva mérte csak fel a városvezetésünk a kialakult helyzetet – beszél a megvalósítási szakaszban a keletkezett új körülményekről Tóth József. – Hatalmas dilemmánk volt, hogy hozzá merjünk-e fogni a 400 millió forinttal megtámogatott és mintegy 93 millió forint saját forrást igénylő bicikliút építéséhez. Ugyanis a pályázatban az szerepel, hogy a kerékpárút a két várost köti össze. Ha a tiszaújvárosiak nem nyernek pénzt, és ők emiatt nem építik meg az utat, így pedig a mi, a polgári vasútállomástól a megyehatárig tartó kerékpárutunk a „semmibe fut”, nem lesz folytatása, tehát nem valósul meg a pályázatban szereplő célkitűzés. Ennek okán az is előállhat, hogy a jogerős építési engedély alapján megépített kerékpárutunk nem éri el a vállalt célját, és a polgári önkormányzatnak nemcsak a fejlesztésre felvett hitelt kell visszafizetni, hanem a 400 milliós uniós támogatást is. Ezt pedig nem bírja el a mi költségvetésünk.

Van még remény!

– A soron kívül összehívott önkormányzati képviselő-testületi ülésen teljes egyetértés volt a tekintetben, hogy a két város, valamint az ott élők kapcsolatát segítő, régóta várt, történelmi jelentőségű fejlesztés lehetőségét nem szalaszthatjuk el. Annál is inkább nem, mert Tiszaújvárosban 1,2 milliárd eurós költséggel épül a MOL évtizedek óta legnagyobb beruházása, ami ugyancsak sok polgárinak ad majd munkát. Egyhangú döntéssel mondtuk ki, hogy a Tiszaújváros-Polgár közötti kerékpárút polgári szakaszát megépítjük, hogy a teljes beruházás már visszafordíthatatlan legyen. Azaz megcsináljuk a kerékpárút ránk eső 8,7 kilométeres szakaszát, teljesítve a projektnek az uniós támogatás érdekében vállalt indikátorait. Erre 92,89 millió forint hitelt vesz fel az önkormányzat, ha szükség lesz rá – tájékoztatott döntésükről a polgármester.

Tóth József hozzátette: információi szerint mindig vannak, most is lesznek olyan nyertes pályázatok, ahol a beruházásokat nem tudják megvalósítani, és az ezekből visszaáramló összegekből várhatóan lesz pénz a kerékpárút tiszaújvárosi, azaz a Borsod megyei szakaszának kivitelezésére is. Ez május végén dőlhet el, melyhez remélik, hogy az ígért megyei és kormányzati támogatás is megérkezik.

