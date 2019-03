Donald Trumpot nem zavarná, ha nyilvánosságra hoznák a Mueller-bizottság teljes jelentését

“Nem zavarna, ha nyilvánosságra hoznák a Mueller-bizottság teljes jelentését” – mondta az elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában, ahol Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel együtt fogadta az újságírókat.

William Barr igazságügyi miniszter vasárnap jelentette be: a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottság nem talált bizonyítékot arra, hogy Donald Trump amerikai elnök választási kampánytörzse vagy munkatársai “egyeztettek vagy összejátszottak” oroszokkal. A tárcavezető tájékoztató levelében tudatta a törvényhozókkal azt is: a különbizottság “nem talált elégséges bizonyítékot” arra, hogy Trump akadályozta volna az igazságszolgáltatást.

Az elnök hétfőn elégedettségének adott hangot, hogy lezárult a vizsgálat, bár – mint fogalmazott – jobb lett volna, ha gyorsabb. “Nem engedhetjük meg, hogy ez még egyszer, egy másik elnökkel előfordulhasson” – hangsúlyozta.

Amikor az egyik újságíró azt firtatta, hogy vajon Robert Mueller, a különleges vizsgálóbizottság vezetője tisztességesen járt-e el, Trump igennel válaszolt. A vizsgálat megindításáért felelősöket úgy minősítette: “hazaárulással ért fel”, amit tettek. Hozzáfűzte: “bizonyosan vetnek rájuk egy pillantást”. Nem részletezte azonban, hogy kire, vagy kikre gondol, kit, vagy kiket tart felelősnek, mindössze annyit mondott az újságíróknak: “sokan vannak, akik nagyon gonosz dolgokat műveltek, azt is mondhatnám, hogy elárulták országunkat”.

Nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy elnöki kegyelemben részesíti-e a Mueller-vizsgálat során perbe fogott és elítélt személyeket. Korábban az NBC televízióban Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője leszögezte: az elnök William Barr igazságügyi miniszter döntésére bízza, hogy teljes egészében nyilvánosságra hozza-e a Mueller-jelentést.

Lindsey Graham, a szenátus igazságügyi bizottságának elnöke a kongresszusban újságíróknak azt hangoztatta, hogy a Mueller-vizsgálatból Donald Trump “megerősödve került ki”.

A dél-karolinai republikánus politikus, aki a hétvégét Donald Trumppal együtt a Mar-a-Lago countryklubban töltötte, bejelentette azt is: az általa vezetett bizottság “megvizsgálja majd a történet másik oldalát” is, vagyis vizsgálatot kezd arról, mi volt az igazságügyi minisztérium és a felügyelete alá tartozó Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerepe a Mueller-vizsgálat megindításában. A vizsgálat kiterjed majd arra is, hogy az FBI miért és hogyan hasznosította a Christopher Steele volt brit hírszerző által összeállított Trump-dossziét. Ez volt az a dokumentum, amelynek bizonyítottan hamis és ellenőrizetlen állításai alapján az FBI megindította a vizsgálatot Donald Trump ellen. Steele tevékenységét Hillary Clinton, volt demokrata párti elnökjelölt kampánya és a Demokrata Párt finanszírozta, első információit pedig a néhai John McCain republikánus szenátor közreműködésével juttatták el a sajtóhoz.

Lindsey Graham hangsúlyozta: itt az ideje, hogy megvizsgálják a Clinton-kampány tevékenységét és azt, hogyan került sor Donald Trump egyik munkatársa, Carter Page megfigyelésére, amelyre a Steele-dosszié állításai nyomán adott engedélyt az Obama-kormányzat. A szenátor azt is közölte: szeretné, ha William Barr igazságügyi miniszter megjelenne a szenátusi bizottság előtt, hogy megvitassák vele a Mueller-jelentést.

– MTI –

Donald Trump hivatalosan is elismerte Izrael fennhatóságát a Golan-fennsík felett Washington - Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban aláírta azt a nyilatkozatot, amellyel az Egyesült Államok hivatalosan elismeri Izrael fennhatóságát a Golan-fennsík felett. A Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel folytatott tárgyalásai után a Fehér Házban tartott rövid ceremónián ... Tovább a cikkhez

Kreml: a Mueller-jelentés sem bizonyította az orosz beavatkozást Moszkva - Nem tartalmazott semmi újat Robert Mueller amerikai különleges ügyész jelentésének nyilvánosságra hozott kivonata és az sem támasztotta alá a 2016-os amerikai elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatos vádakat - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újság... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA