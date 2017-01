Donald Trump nem szeret twitterezni, de elnökként sem mond le róla

A hamarosan hivatalba lépő megválasztott elnök a Fox televíziónak adott szerdai interjúban mondta el, hogy január eleje óta már 125 Twitter-bejegyzést tett közzé, pedig nem is szereti ezt a kommunikációs eszközt.

Azt, hogy elnöksége alatt is intenzíven fog twitterezni, azzal indokolta, hogy a média és a sajtó nagyon tisztességtelen vele szemben, a Twitter az egyetlen lehetősége arra, hogy ellenlépéseket tegyen.

Donald Trump arról ismert, hogy szinte semmit nem hagy megválaszolatlanul, mindenre azonnal és akár többször is reagál pár mondatos Twitter-bejegyzésekkel.

A republikánusokhoz közeli Fox televízió készített egy kis összeállítást a leendő elnök idei bejegyzéseiből.

Amikor arról jelentek meg hírek, hogy néhány híresség nem hajlandó részt venni a beiktatási ünnepség utáni koncerten, Trump azonnal azt írta: “sok hírességet, aki most azt mondja, hogy nem hajlandó részt venni az ünnepségen, nem is hívtunk meg”. Néhány divattervező, köztük Tom Ford kijelentette, hogy nem hajlandó a leendő first ladyt, Melania Trumpot öltöztetni, mire Donald Trump így válaszolt: a felesége “nem szereti Tom Fordot és nem szereti az általa tervezett ruhákat sem”. A beiktatási ceremóniát bojkottáló képviselőknek azt üzente, hogy nem bánja, ha nincsenek ott, de “mivel nagyon sokan jönnek, és nagy szükségünk van székekre, remélem, visszaküldik a jegyeiket is”.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA