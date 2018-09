Donald Trump egyik volt kampánymunkatársát 14 nap börtönre és pénzbüntetésre ítélték

A 31 éves Papadopoulos az első elítélt, akit a 2016-os elnökválasztási kampányban Trump munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltárni hivatott, Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság munkája nyomán vontak büntetőjogi felelősségre. Papadopoulost ugyanakkor nem azért ítélte el egy kerületi bíró, mert összejátszott volna orosz tisztségviselőkkel, hanem mert nem mondott igazat orosz kapcsolatairól a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak. Elhallgatta, hogy kikkel és mikor találkozott, és kicsinyítette e találkozók jelentőségét. 2017 októberében elismerte bűnösségét, és azóta együttműködött a Mueller-bizottsággal.

A CNN hírtelevíziónak adott és pénteken – az ítélethirdetés napján – sugárzott interjújában Papadopoulos elmondta: valóban ismert oroszokat, és ő vetette fel az akkor még elnökjelölt Donald Trump munkatársainak, hogy összehozna egy találkozót velük, de arra nem emlékszik, hogy szóba kerültek volna Trump demokrata párti vetélytársáról, Hillary Clintonról szóló kompromittáló dokumentumok. Papadopoulos a vádirat szerint külföldi állampolgárokkal megvitatta Donald Trump egy esetleges külföldi utazásának lehetőségét is, amelynek alkalmával az akkor még elnökjelölt üzletember találkozhatott volna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A vádiratban arról nem esik szó, hogy Donald Trump tudott volna ezekről a megbeszélésekről.

A hírtelevíziónak adott interjúban Papadopoulos – miként a bíróságon a védőügyvédje is – leszögezte: nincs tudomása arról, hogy a 2016-os kampányban bárki is összejátszott oroszokkal, vagy bárki is megpróbálta aláásni a demokratikus választási folyamatot.

A Fehér Ház már az ítélethirdetés előtt kicsinyítette George Papadopoulos szerepét. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője azt közölte: Papadopoulos önkéntes munkatárs volt a választási kampányban és nem fért hozzá bizalmas anyagokhoz vagy információkhoz.

– MTI –

