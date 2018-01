„Ha a zenéből kellene megélnem, bajban lennék”

Bár természetesen a nagy többségnek még mindig futballistaként mond valamit Dombi Tibor neve, ám a DVSC legendás „nagyöregje” immáron 14. éve a Wyrfarkas dobosaként is ismert. A jelenleg a Loki U17-es csapatának pályaedzője néhány éve már eldobolt egy számot a Tankcsapda zenekar londoni buliján, egy hete pedig az Év Sportolója Gálán a Nemzeti Színházban püfölhette a bőröket a Margaret Island zenekar tagjainak, és pár volt sportoló társaságában. A banda Engedd, hogy szabad legyek című dalába menet közben beszállt Dombi, valamint a gitáros Mizsér Attila öttusázó és Kovács Iván párbajtőrvívő, illetve az énekes Géczi Erika kajakozó.

„Művész úr”

– Valóban, már doboltam az angol fővárosban és a Nemzeti Színházban is, úgyhogy mostantól a művész úr megszólítás dukál nekem – kezdte nevetve Dombi. – Komolyra fordítva a szót: Szabó László, a gála szervezője hívott fel az ötlettel még december elején, és mindketten hamar belelkesedtünk a témától. A csütörtöki rendezvény előtt pár nappal tartottunk egy próbát, akkor ismertem meg a Margaret Island tagjait, és személyesen az említett fantasztikus sportolókat.

Az olimpikonok nagyon jófejek és közvetlenek voltak, de ugyanez igaz a zenészekre is. Rengeteget nevettünk, poénkodtunk, de emellett megfigyeltem, hogy mennyire alázatosak a muzsika iránt.”

Úgy tűnik, ahogyan a fociban, úgy a zenélésben is kulcsfontosságú ez, s mégsem igaz, hogy ez mára kiveszett a fiatalokból, mert a Margaret Island tagjai aztán tényleg nagyon ifjak! A csapatban Gerendás Dániel parádésan kezeli a dobverőket, erről már korábban is hallottam, de most testközelből is megtapasztalhattam. Igazán segítőkész volt, megmutatta, mit kellene csinálnom, ő meg szépen odatette a díszítéseket – nyilatkozta Dombi Tibor.

A fellépés napján volt egy főpróba a színházban, ahol már nagyon izgult a debreceni sportoló. – Aznap minden fellépő elpróbálta a műsort, s akkor nem tudtam elképzelni, ebből a káoszból mi lesz, de persze minden összeállt. Nagyszerű érzés volt ilyen remek emberekkel, zenészekkel egy színpadon muzsikálni, örülök, hogy ez megadatott nekem, de azért maradjunk annyiban: ha ebből kellene megélnem, nagy bajban lennék.

