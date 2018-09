Dombi Tibi most sem vár címvédést az NFL-ben

Az előző szezon februári zárása után magyar idő szerint péntek hajnalban a címvédő Philadelphia Eagles és a tavaly döntős Atlanta Falcons összecsapásával elkezdődik a profi amerikaifutball-liga (NFL) 2018-as idénye.

A szabályok értelmében a 17 héten keresztül zajló alapszakaszban a két főcsoportban szereplő 32 csapat mindegyike 16 mérkőzést játszik – egyszer mindenki szabadnapos lesz –, majd az Amerikai Főcsoportból (AFC) és a Nemzeti Főcsoportból (NFC) hat-hat együttes jut a rájátszásba. Az idény utolsó összecsapásán, 2019. február 3-án Atlantában, a Mercedes-Benz Stadiumban az 53. Super Bowlon csap össze egymással az AFC és az NFC legjobbja.

Az NFC-ben szerepel a címvédő Philadelphia Eagles, amelynek első számú kihívójának a főcsoporton belül a Los Angeles Rams számít, de a szakértők szerint a Minnesota Vikings is erősödött.

Az AFC favoritja most is a legutóbbi négy szezonból kétszer bajnok New England Patriots, amely az NFL történetének harmadik csapata lehet, amely sorozatban legalább háromszor játszik nagydöntőt. A bostoniak baja a főcsoporton belül elsősorban a Pittsburgh Steelers gárdájával gyűlhet meg.

A DVSC korábbi szélsőjéről, Dombi Tiborról sokan tudják, hogy óriási NFL-rajongó, s az sem titok, hogy a Pats-ért dobog a szíve.

Bármi megtörténhet

– A New England-nek szurkolok már jó ideje – mondta az edzőként dolgozó egykori futballista. – Ami a most induló szezon esélyeit illeti, azt tudni kell, hogy ez a bajnokság nem olyan, mint a fociban egy Eb vagy egy világbajnokság, ahol előre lehet tudni, kik közül kerül ki a végső győztes. Itt is vannak szakértők, akik elmondják, kik a favoritok, de általában ez nem szokott bejönni. Nagy örömömre a New England az utóbbi időben mindig ott volt a rájátszásban, remélem, idén is odakerülnek – fogalmazott Dombi, akit a címvédés lehetőségéről is megkérdeztünk.

Nem jellemző a címvédés, utoljára 2004-ben a New England vitte ezt véghez, és legutóbb is lett volna erre lehetősége, de elbukta a Super Bowlt. Szerintem most is trónfosztás lesz, mert nem volt annyira kiemelkedő a mezőnyből a bajnok Philadelphia Eagles.”

– A döntő egy meccsen dől el, nem úgy, mint a kosárlabdában, vagy a hokiban, és simán benne van a pakliban, hogy a kevésbé jobb csapat nyer. Van, hogy az előző döntős be sem kerül a rájátszásba, szóval abszolút kiszámíthatatlan, mi lesz a végkifejlet – mondta Dombi Tibor, aki ezúttal is ragaszkodik a hagyományhoz, azaz minden vasárnap éjjel együtt nézi a barátaival az NFL-t az udvarán, a téli zimankó idején is.

TN

