Doki megtalálta számítását

A tavalyi esztendő elején sokkolta a futballbarátokat a hír, mely szerint a DVSC játékosán, dr. Horváth Zsolton szívműtétet kellett végrehajtani. A jogi végzettséggel rendelkező támadó ennek következtében kénytelen volt felhagyni az élsporttal, és a civil életben kereste meg az útját.

A vébén is szakért majd

– Szeptemberben indult a játékosközvetítői iroda, a Hivatásos Labdarúgók Szervezetével karöltve – nyilatkozta a Naplónak dr. Horváth. – Olyan ügynöki szolgáltatást igyekszem nyújtani, ami Magyarországon egyedülálló. Amellett, hogy a honi futballközeget behatóan ismerem, a játékosokkal való kapcsolattartásra is kifejezetten nagy hangsúlyt fektetek.

Nálam minden szituációban a futballista van az első helyen, minden más csak ezután következik. Ugyanis ha a játékos elégedett és boldog, ez pozitív üzenetet közvetít a többi labdarúgó felé is.”

– Az ügynökséget a korrektség és az átláthatóság jellemzi, hamis ígéretektől mentesen. Ezt a munkát nagyon jól kiegészíti az M4 Sportnál betöltött szakértői pozícióm – mondta az exfocista, aki arról is beszélt, kellett neki néhány hónap, hogy otthonosan tudjon mozogni a tévéstúdióban.

– Most már belerázódtam, ennek is köszönhető, hogy BL-meccsekre is meghívtak a stúdióba, és a közelgő világbajnokságon is szerepet szánnak nekem – mondta Zsolt, akit a két Bajnokok Ligája-elődöntőről is megkérdeztünk.

– Több BL-meccsen is dolgoztam a stúdióban, az ott tapasztaltak alapján én korábban is a Liverpoolt és a Real Madridot vártam a döntőbe. A spanyoloknak az elmúlt két-három szezonban olyan konstans a nemzetközi porondon mutatott szereplésük, ami nekem azt determinálta, hogy most is ott lesznek a fináléban. A Liverpoolnak pedig annyira erős a támadószekciója, és annyira jól szűr meg mögötte a középpálya, hogy az sem volt kérdés számomra a nyolcaddöntők után, hogy az angolok is ott lesznek a döntőben. A kijevi fináléban Real Madrid-győzelmet várok, már csak azért is, mert az elmúlt két szezonban megnyerték a BL-döntőt. Nagy rutinjuk van abban, miként kell nagy nyomás alatt futballozni, ráadásul a posztokat megnézve mindenütt világklasszisokat találunk. Míg a Poolban a védelemben és a középpályán ez nem mindenkiről mondható el még. Hiába nagyon erős a Vörösök támadószekciója, de a Realé is az, és az angol védelem nem mindennap találkozik ilyennel – fogalmazott dr. Horváth.

A volt labdarúgó szerint a bírói tévedés is a játék része, nem gondolja, hogy az elődöntőkben kirívóan többet bakiztak volna a sípmesterek, mint korábban. – Minden csapat javára és hátrányára is tévednek, ez hosszútávon kiegyenlítődik. Én a videóbíró bevezetésével sem értek egyet, mert elveszi a futball spontaneitását. Csak vegyünk egy 1–0-s meccset! Ha a találat után több percig nézegetik a videót, akkor gólöröm, a szurkolói tombolás is elveszhet, ezzel oda a katarzis.

TN

Holman Dávid Szlovák Kupát nyert a Slovan Bratislavával Budapest/Nagyszombat - Holman Dávid Szlovák Kupát nyert a Slovan Bratislava labdarúgócsapatával, amely a sorozat keddi döntőjében 3-1-re legyőzte az MFK Ruzomberok gárdáját. A magyar középpályás kezdőként lépett pályára a találkozón, s csapata 2-1-es vezetésénél, a 60. percben gólt szerzett. H... Tovább a cikkhez

DVSC: még nem tér vissza Könyves Norbert Debrecen - A Loki leggólerősebb támadójának, Könyves Norbertnek biztos, hogy ki kell hagynia a következő bajnokit. Nem csak a Vasas elleni, hazai 3–2-es vereség miatt lehetnek keserű emlékei a szombat délutáni bajnokiról a DVSC csatárának, Könyves Norbertnek. A labdarúgó csupán pár sprintet vágha... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA