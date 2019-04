Dobozokból feltáruló sorsok

Az unikális jelleg második, mélyebb „rétege” abban rejlik, hogy minden szegmensében az egyedin keresztül az általános felmutatására törekszik. Mert bár a rendezőt, Hoffer Károlyt egyetlen sors, annak a katolikus Irena Sendlernek az élete „fogta meg”, aki a II. világháborúban ápolónőként zsidó gyerekeket menekített ki a varsói gettóból, Háy János, a darab szövegének írója egyszer sem használja a zsidó kifejezést. Helyette idegenekről beszél, akiket a fogva tartó hatalom kártékony, kipusztítandó embercsoportnak tart. Ezzel az általánosító kifejezéssel teremtődik meg a produkció örökérvényű, nem pusztán az árja-zsidó szembenállásra koncentrálódó „mi” és „ők” dichotómiája. „A világ úgy van, hogy mi és ők, s aki az ők csoportjába tartozik, az nem ember, emberek csak a mi csoportunkban vannak. Az őket lehet úgy ütlegelni, mint az állatokat, az őket meg lehet ölni, mert az ő elpusztításuk nem emberölés” – halljuk a megrendítő sorokat, s a darab azt tárja elénk, hogy mi van akkor, ha ezek a „mi” és „ők”, ez esetben a hatalomgyakorlók és az idegenek egy és ugyanazon falak közé kerülnek. Azt, hogy ez esetben vajon milyen ösztönös viselkedésmintákat mutatnak egymás felé.

A nagy doboz szerepe

A közös falak közé kerülést a színpadra felállított óriási doboz szimbolizálja, amely egyfelől a gettót, másfelől a vallatószobát jelképezi, ahová – miután rájöttek az „akciójára” – Irena Sendler is bekerül, mint az idegenekkel összejátszó ellenség. A produkció egyetlen szereplője, Pallai Mara azonban csak „elvileg” testesíti meg Irena Sendlert, hiszen, ahogyan a zsidó szó, úgy – ismét az egyedi felől az általános felé törekvés miatt – a nő neve sem hangzik el egyszer sem az előadás során. Ez az anonimitás teszi lehetővé, hogy egy olyan nő sorsát lássuk magunk előtt, aki a saját személyes traumáin keresztül sajátos módon, de nagyon is beazonosítható lelki „reakciók” során jut arra az elhatározásra, hogy az életét ápolónőként a fogva tartott idegen gyerekek kimenekítésére teszi fel.

Az apa-lánya viszony

Háy János szövegének, s ezáltal a produkciónak is véleményem szerint a legmegdöbbentőbb része, amikor feltárulnak előttünk ennek a nőnek a lelki mozgatórugói. Egy retrospektív jelenet során derül ki, hogy ez a nő tíz évesen elveszítette orvos apját, aki a kerület idegenjeit járt gyógyítani, s a lánya ezt a missziót (is) folytatni kívánja akkor, amikor úgy dönt: kimenekíti a gyerekeket. A „csavar” azonban az apához fűződő viszony erősségében van: az apának mint az „egyetlen világot” jelentő legfontosabb személy elvesztésének a traumája akkora, hogy a nő innentől kezdve érzelmi falat épít maga köré. Védi magát egy újabb érzelmi csapástól. Ez a hidegvér egyfelől jól jön a gyerekeket mentő akció során. Másfelől azonban – paradox módon, s ez Háy szövegének a lelki folyamatokat gyönyörűen elénk táró része -, a mentés során ez a nő ugyanazt „élteti át” a gyerekekkel, mint amit ő élt át annak idején az apja elvesztésekor. Hiszen ahhoz, hogy kivigye a gettóból a gyerekeket, el kell őket szakítania a szüleiktől.

Fotó: Molnár Péter

Előbújnak a sorsok

Azt azonban, hogy erre egyfelől a gyerekek, másfelől a szülők hogyan reagálnak, ismét dobozok, a nagy dobozon belüli kisebb méretű dobozok beszélik el nekünk. Egy-egy gettóbéli család történetét ugyanis egy-egy doboz rejti: bennük az apát, az anyát, a nagymamát, a gyerekeket tartalmazó bábokkal, akiket egyként Pallai Mara kelt életre. Hangjával mindegyiket megszólaltatja, párbeszédet folytat velük, ezáltal mindegyiknek személyes sorsot ad. Hogy azután ezek a dobozok ne csak az életnek, hanem a tetszhalott állapotnak a megtestesítői is legyenek. Hisz annak érdekében, hogy az ellenőrzési pontokon az őrök ne vegyék észre a gyerekeket, az ápolónő elaltatja őket, s mint kis koporsókban, egy-egy dobozban menekíti ki azokat, akiket végül a szüleik elengedtek. A doboz, a dobozok így a produkcióban egyfelől a rabság, másfelől a tetszhalott állapoton keresztül elérhető majdani szabadság jelképeként is értelmezhetők, attól függően, hogy a gyerekek, a szüleik, vagy az őket menekítő ápolónő sorsa felől tekintünk rájuk.

Belső doboz

Az ápolónő szempontjából a doboznak azonban van egy szimbolikus jelentésrétege is. Ő saját magát zárta dobozba akkor, amikor úgy döntött: az édesapja elvesztése után soha senkit nem enged magához közel. Nemcsak fala van tehát, hanem doboza, belsőleg kialakított, a külvilág felé kommunikált doboza. Pallai Mara kiválóan testesíti meg az a személyt, aki látszólag érzéketlen, miközben a retrospektív jelenet alapján az ellenkezőjét tudjuk meg róla: nagyon is érző lény, csak ennek kimutatására nemcsak a traumája miatt, de a gettóban sincs lehetősége. Itt még félelmet sem mutathat, hiszen ha fél, gyanút fognak az őrök. Ez a látszólagos félelemmentessége mutatkozik meg a darab szintén kiváló vallatási jeleneténél, ahol a vallatótiszt előtt is derekasan állja a sarat. Akit – a darab szintén rendkívül unikális jellege miatt – ismét csak Pallai Mara testesít meg. A kettejük közötti párbeszédben azonban nemcsak a rabságot jelentő doboznak, hanem egy középre helyezett széknek is nagy szerepe van. A szék helye és helyzete, megvilágításának változásai, a vallatott és vallató térben elfoglalt helye mind-mind a „mi” és az „ők” tipikus szembenállásának tanújelei. Ahol a tiszt azt gondolja, hogy örökérvényűen az ő kezében van a hatalom, s bármit megtehet ezzel az „áruló” nővel szemen. Miközben épp a Pallai Mara megformálta ápolónő szenvtelensége, a székre mindig visszakapaszkodó helyzete mutatja, hogy a történelem kerekei bizony fordulhatnak: a „mi”-ből hamar lehetnek „ők”, s fordítva.

Lehetséges világok

A nő szenvtelensége, félelemmentessége azonban a nagy dobozon kívüli világban azonnal megszűnik, amikor érzelmileg kíván közelíteni felé valaki, mégpedig egy férfi. Háy szövegének újabb zsenialitása, hogy ezt az illető az Újvilág utcában teszi, amely új világ a nőt a falai lebontása után, az érzelmi nyitása után várná. A régi, apa jelentette „világból” egy másik, új világba való átlépés lehetősége ez. A darab ezt a dimenzióváltást is gyönyörűen oldja meg, miközben nyitva hagyja a nézők előtt a nő további sorsát. Ezzel lehetővé teszi, hogy ezt mindenki a maga lelki alkatának megfelelően gondolja tovább.

– Gyürky Katalin –

Az alkotók

Előadja: Pallai Mara

Író: Háy János

Dramaturg: Gimesi Dóra

Kísérőzene: Presser Gábor

Látványtervező, rendező: Hoffer Károly

A „székek világa”

A Budapest Bábszínház és a Csokonai Színház együttműködésének köszönhetően a DESZKA Fesztiválon lehetőség nyílt arra, hogy az előadás előtt a nézők úgynevezett felkészítő foglalkozáson vegyenek részt. A Hoffer Károly rendező és Végvári Viktória színházpedagógus vezette foglalkozás bevezette az érdeklődőket a „székek világába”, azaz az előadásnak a vallatásjelenete kapcsán felmerülő lelki szituációkba. S bár a felkészítés játékos kereteken belül zajlott, a székek különböző „pozíciójából” már érzékelhető volt az a „mi és „ők” világa közötti áthidalhatatlan szakadék, amelyet aztán Pallai Mara csodálatos játéka tárt elénk.

