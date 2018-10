Dobd fel a szürke mindennapokat néhány trükkel!

1. Egy kis mozgás

A rossz idő ne legyen kifogás, tartsuk elménket és testünket frissen egy kis mozgással! Szerezzük be a megfelelő víz- és szélálló öltözéket, és mehet a séta, a futás vagy az erősítés a friss levegőn. Vagy cseréljük le a zsúfolt tömegközlekedést és a dugóban mérgelődést biciklizésre. Sőt, ha sikerül rávenni magunkat, hogy mindezt munka vagy iskola előtt tegyük, garantáltan frissen és élettel telten indíthatjuk a napot. Sokszor elég csak meghallani a kedvenc dalunkat, és máris szebbé válik a világ. Állítsunk össze egy lejátszási listát olyan számokból, amelyek felpörgetnek, és mosolyt csalnak az arcunkra. Így bármikor elérhető lehet pár percnyi gondtalanság.

2. Arcunk, bőrünk

A hidegebb időszakokhoz közeledve talán még fontosabb odafigyelnünk arcunk és testünk egészségére. Időről időre érdemes megajándékozni magunkat egy arckezeléssel vagy akár egy masszázzsal. Ha nincs időnk ezt szakértőre bízni, már az is sokat segít, ha kifejezetten otthoni használatra készített pakolást használunk, ha pedig minden kötél szakad, legalább arc­krémmel kedveskedjünk bőrünknek.

Fárasztó napokon bizony sokszor érezzük, szükségünk van valamire, amitől újra erőre kapunk. Ez lehet akár egy egyszerű rágó is – ajánlja az egyik gyártó –, ami garantálja, hogy feldobjon minket a frissesség. Emellett a rágózás köztudottan segít a koncentrációban is, így a gondterhelt napok stresszoldásában is segítségünkre lehet.

3. Folyadékpótlás

Számtalanszor hallottuk már, de nem lehet elégszer elmondani, hogy a megfelelő vitaminbevitel elengedhetetlen. Együnk minél több gyümölcsöt és zöldséget, sőt próbáljuk ezt napi szinten rendszeresíteni. Ezzel nemcsak egészségünk megőrzéséért teszünk, de a sokat emlegetett őszi fáradtságérzetet is elkerülhetjük. Ugyanez a helyzet a folyadékpótlással is, amelyre nem elég csak nyáron figyelni. Érdemes lehet akár óránkénti értesítést is beállítani, hogy ne felejtsünk el inni, sőt már kifejezetten ezt a célt szolgáló, hasznos applikációk sora is megtalálható a piacon.

4. Egy jó kirándulás

Hűvös reggelek, csípős szél és esőzés… ez bizony az ősz. Ha vagyunk azonban olyan szerencsések, hogy az egyik hétvégén – mikor együtt a család – a felhők közül előbukkan a nap, akkor hagyjunk ott csapot-papot, és menjünk kirándulni! Egy jó kirándulás ősszel több tekintetből is a legjobb családi programok közé tartozik. Tartalmas időtöltés, mert egyrészt lehetőséget kínál a családunkkal való beszélgetésre és szórakozásra, másrészt az egészségünkre nézve is jótékony hatással van, mi több, a színpompába borult természet látványa a szemünket is kényezteti. Használjuk hát ki a napsütést, és töltsünk minél több időt ilyenkor a szabadban! Bőven lesz még alkalmunk az esős időben forró teát szorongatva a kanapéra heveredni! Pakolj be, és irány a természet! Magyarország megannyi természeti csodában bővelkedik, így a fővárosban és a nagyvárosokban is éppúgy találhatunk kirándulásra alkalmas helyeket, mint vidéken – tanácsolja a magyarorszagom.hu, ahol további hasznos tippeket kaphatunk a témában.

