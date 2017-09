Az összecsapáson ezúttal is kezdőként lépett pályára a Debreceni Labdarúgó Akadémia játékosa, Lakatos Benjámin, de a másik két hajdúsági futballista, Bukta Csaba és Kiss Bence is szerepet kapott, mind a ketten az 57. percben álltak be csereként – írja a dvsc.hu.

Sajnos ez a mérkőzés sem sikerült jól a fiatalok számára, akik végül 3-0-s vereséget szenvedtek a norvégoktól.

