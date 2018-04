Divízió I-es jégkorong-vb – Szapporói kiállítás és szurkolói falu is várja a szurkolókat

A Papp László Budapest Sportaréna melletti területen a szurkolók kipróbálhatják a kapura lövést, különböző emléktárgyakat vásárolhatnak, és felfújható hokipálya is várja az érdeklődőket.

A szurkolói faluban a szervezők tájékoztatása szerint 15 sátorban fogyaszthatnak ételt-italt a drukkerek, akik 4 óriáskivetítőn figyelhetik az éppen zajló mérkőzést. A családbarát zónában – ahová kutyával is bemehetnek a látogatók – a magyar válogatott mérkőzései előtt és után ugróköteles, valamint cheerleader-bemutató látható, esténként 10 órától pedig DJ-k szórakoztatják a drukkereket. Az előzetes tervek szerint a házigazda nemzeti együttes a csütörtöki és szombati mérkőzése után is kilátogat majd a faluba, ahol egyszerre akár háromezer szurkoló is köszöntheti a játékosokat. Az első, vasárnapi játéknapon összesen mintegy 5200-an látogattak a területre, s hétfőn este az olaszok legyőzése után becslések szerint közel 1500 magyar drukker ünnepelte a csapatot.

Az aréna melletti Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban ingyenesen látogatható tárlat várja az érdeklődőket. Nemzetközi jégkorongereklyék, kupák, trófeák, sisakok láthatók, s olyan sztárok mezei, mint Alekszandr Ovecskin, Jaromír Jágr, Sidney Crosby, Wayne Gretzky, vagy éppen a vb-t kihagyó Anze Kopitar.

A kiállításon a sportág hazai történetét botok, korcsolyák, oklevelek, érmek, valamint a magyar jégkorongsport összes jelentős trófeája elevenítik fel. Először szerepel együtt az NHL-hez legközelebb került négy magyar játékos, Gröschl Tamás, Szuper Levente, valamint a jelenleg is válogatott kerettag, csapatkapitány Vas János és a kapus Vay Ádám eredeti meze. Látható még ifj. Ocskay Gábor posztumusz Richard “Bibi” Torriani Díja, amelyet a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) Hírességek Csarnokának tagjai közé beiktatottak kapnak.

Külön kiállítás emlékezik meg a 2008-as szapporói vb-n a világelitbe feljutott válogatottról: egyebek mellett felszereléseket, mezeket, az eredeti serleget, az ukránok elleni győztes meccs korongját és személyes emléktárgyakat láthatnak az érdeklődők.

Az aréna előtti terület és a múzeum minden nap 10 órától 22 óráig várja a látogatókat, míg a szurkolói falu 10 és éjjel 1 óra között fogadja a szurkolókat.

– MTI –

