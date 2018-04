Divízió I-es jégkorong-vb – Sebők: van karakter a csapatban

“Néhány kisebb változtatást hajtottunk végre, hiszen az olaszok más hokit játszanak, mint a kazahok” – fogalmazott a szakember. – “Az első harmadban az ellenfél uralta a játékot, szinte csak egy csapat volt a jégen, Vay Ádám tartott minket mérkőzésben ekkor.”

Kifejtette, a második húsz percben csapata irányába dőltek el a kétesélyes szituációk, így tudtak előbb kétszer is egyenlíteni, majd a záró felvonásban a maguk javára billenteni a mérleg nyelvét. Kitért rá, a meccs alatt is változtatott, amikor hátrányba került együttese, míg a hajrában azokra a játékosokra helyezte a hangsúlyt, akik a védekezéshez is hozzá tudtak tenni.

“Hihetetlen volt a hangulat a csarnokban, a szurkolók elképesztő atmoszférát teremtettek, és a csapattal egymást hajszolták előre” – szögezte le az olasz szövetségi kapitány, Clayton Beddoes. Hozzátette, a végén remek védekezést mutatott be a házigazda, ennek köszönhetően tudta megőrizni előnyét.

A harmadik magyar gólt szerző Sebők Balázs a mérkőzés után elmondta: “rettentő jó érzés” a győzelem, amire nagy szüksége volt a válogatottnak. “Viszont ahogyan a kazahok elleni vereséget, úgy ezt is gyorsan el kell felejteni, mert még három meccsünk van hátra” – hangsúlyozta a támadó. Kiemelte: gólját “nem a világ legjobb lövése” előzte meg, és alighanem a szurkolók segítségére is szükség volt, hogy az olasz kapuba került a korong.

“Van karakter a csapatban, egy erős válogatott ellen sikerült fordítanunk” – nyilatkozta Sebők.

A második magyar gólt szerző Vas János szerint a csapat ugyanolyan jól játszott, mint vasárnap, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy ezúttal lőtt három gólt.

“Tudtam, hogy ilyen játékkal kell jönnie a góloknak és a győzelemnek” – folytatta Vas. A csapatkapitány elmondta: külön öröm, hogy két harmadot is megnyert az együttes.

Galló Vilmos szerint fárasztó volt a mérkőzés, és a csarnok meleg hőmérséklete ezúttal is sok plusz energiát vett ki belőlük. Elmondta, az első magyar gól nagyon fontos volt, mert “óriási lökést” adott a csapatnak. A nagy mezőnymunkát végző Nagy Krisztián kiemelte: a kazahoknál lényegesen agresszívabb ellenféllel szemben hasonló stílusú játékkal készültek, és tisztában vannak azzal, hogy a kiegyenlített erőviszonyok miatt “sok munka és egy kis szerencse” is kell ahhoz, hogy eldőljön egy összecsapás.

“Sok melót, sok energiát tettünk bele ebbe a meccsbe” – mondta a védő Pozsgai Tamás. Kiemelte: a csapat játékosai “a szívüket és a lelküket” is beletették a mérkőzésbe, amelynek meglett az eredménye.

A magyar válogatott a keddi pihenőnapját követően szerdán a szlovénokkal, csütörtökön a lengyelekkel játszik. A világbajnokságot a britek elleni szombati összecsapással zárja a házigazda.

Az első két helyezett feljut a 16 csapatos elitbe, az utolsó pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.

– MTI –

