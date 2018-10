Diszpécser helyett applikáció

Egy újdonsült, magát leginkább IT, azaz információtechnológiai vállalkozásként meghatározó cég kínál taxiszolgáltatást a Debrecenben utazni kívánóknak. Hogyan látják az új társaság lehetőségeit Debrecenben? – erről kérdeztük a jól ismert cégeket és a frissen induló szolgáltatás operatív vezetőjét.

Nem újdonság

– Valaki sokadjára találta fel a spanyolviaszt, hiszen az applikáción való taxirendelés minden debreceni vállalatnál működik, így nálunk is – válaszolta kérdésünkre Tisza Tibor, a Főnix Taxi ügyvezetője. Szerinte ez nem újdonság, de most nagy a reklámértéke. Nem lát vetélytársat az új piaci szereplőben, mert az közel sem nyújtja azt a színvonalat utasoknak, amit ők tudnak. Mint elmondta, az új társaságnak saját taxisai nincsenek, szabadúszókkal, vagy azokkal a más cégek által elbocsájtott taxisokkal dolgozik, akik nem feleltek meg a követelményeknek, mert nem megfelelő minőségben végezték a munkájukat.

Nálunk nem lehet atlétában és strandpapucsban szalonnázva várni az utasokat a droszton”

– mondta Tisza Tibor, aki elárulta, a kollégái közül senki nem kért engedélyt a friss vállalkozásnál tevékenykedni, de ilyesmi nem is szokás, aki máshol is dolgozik, azzal azonnal szerződést bontanak. Szerinte az új céggel kapcsolatban az is probléma, hogy kevesen vannak, ezért a megrendelt autónak hosszú ideig tarthat az utashoz érni, ez pedig mindenkinek elégedetlenségre adhat okot: a megrendelő várakozik, a sofőr pedig túl sok üzemanyagot használ fel. Ráadásul ez egy fővárosi vállalkozás, az utasnak nincs kapcsolata valódi személlyel, akivel szükség esetén fontos információkat meg lehet beszélni, például hogy segítsenek betenni egy babakocsit az autóba, vagy várni kell, vagy máshová menni az utasért. – Emiatt hátrány éri az embereket. Nálunk 24 órás diszpécserszolgálat van, ez nagyon lényeges az ilyen szolgáltatásoknál – jelentette ki Tisza Tibor. Véleménye szerint mindezzel csak kárt okoznak, mert lejáratják a taxis szakmát.

Az idő eldönti

– Miután ez a vállalkozás a törvényi előírásoknak megfelelő taxisokat foglalkoztat, ellene kifogásunk nem lehet – közölte Almási Sándor, a City Taxi ügyvezetője, aki egy fontos tényre hívta fel a figyelmet. – Budapesten taxihiány van, Debrecenben viszont túlkínálat. A személyi feltételek kérdésében véleménye megegyezik Tisza Tiboréval: jelen pillanatban azok az emberek dolgoznak az új cégnél, akik a szervezett taxitársaságoknál nem feleltek meg: etikátlan magatartást tanúsítottak a kollégáikkal, esetleg az utasokkal szemben, vagy mert nem vállalták fel a belső szabályokat, amelyek hozzátartoznak a taxitársaságokhoz. Osztja azt a véleményt is, hogy kevés autóval nem lehet megfelelően kiszolgálni az utasokat. – Nem tisztem eldönteni, hogyan működik majd ez a vállalkozás, de néhány tévedést szeretnék eloszlatni. Okostelefonos alkalmazásuk nem csak nekik van, minden debreceni taxitársaságnál lehet applikáción taxit rendelni, s a mi autóinkban is éppúgy lehet bankkártyával fizetni. Ráadásul nálunk az utasnak az a lehetősége is megvan, hogy ha bármi probléma merül fel, azonnal felhívhatja a nap 24 órájában működő helyi diszpécserszolgálatunkat, aki segít megoldani a dolgot – hívta fel rá a figyelmet Almási Sándor, majd kiemelte, igen helytelennek tartja az új vállalkozás magatartását, hogy úgy próbál minőségi szolgáltatást szervezni, hogy a másokkal szerződésben álló taxisokat környékez meg. – Nem látom, mi előnyük lenne velünk szemben. Az idő majd megmutatja, lesz-e olyan életképes a vállalkozás városunkban, mint Budapesten.

Egy biztos, nekünk arra kell odafigyelnünk, hogy a mi kollégáink tiszta autóval, rendesen felöltözve, udvariasan végezzék munkájukat. Akkor nem lehet félelmünk egy új társasággal szemben”

– zárta szavait az ügyvezető.

Ellenőrzik a színvonalat

Cziráki Dániel, a Taxify operatív vezetője szívesen válaszolt kérdéseinkre. Hangsúlyozta, sofőrjeik a törvényi előírásoknak megfelelnek. Az ügyfél számára kiemelt minőséget szeretnének biztosítani mind az autó, mind az emberi tényezőt tekintve. Vannak normáik, amelyeknek a sofőröknek kötelességük megfelelni, például az öltözködés, a viselkedés, az autó tisztasága terén. Mindezt ellenőrzik is: az utasok az applikáción keresztül anonim módon értékelik a szolgáltatást. Amelyik taxis nem éri el a minimális követelményeket, kiesik a rendszerből.

– Célközönségük az innovatív megoldásokat kedvelő, okostelefont preferáló réteg. Felhasználóink hozzá vannak szokva, hogy mindent telefonon intézzenek, beleértve a taxizást is. Ezért a cégnek nincs szüksége hagyományos telefonszolgálatra, minden működik az alkalmazáson keresztül, legyen az pénzügyi, minőségbeli probléma, vagy pozitív visszajelzés – mondta az operatív vezető, hozzátéve, aki akarja, eléri őket telefonon is. A mi esetünkben nem egy hagyományos taxitársaságot kell megismernie az embereknek: mi innovatívan, négy nyelven, több száz fejlesztő folyamatos munkájának eredményeképpen nyújtjuk ugyanazt a szolgáltatást a világ számtalan pontján, utasoknak és sofőröknek egyaránt – sorolta Cziráki Dániel.

Sok tényezőt vettünk figyelembe, mikor úgy döntöttünk, Debrecenben is megjelenünk szolgáltatásunkkal. Budapest után a második egyetemi város, rengeteg magyar és külföldi egyetemista lakik itt, akiknek az általunk képviselt szolgáltatás már a mindennapjaikhoz tartozik.”

PtkI

