Disznóvágással indult, bállal zárult

A rendezvényre készülés előkészületeihez az is hozzátartozott – mondta Pálfi Tamás polgármester –, hogy a település főutcája megszépült. Ez feltűnt azoknak is, akik a nemrégiben negyedik alkalommal megrendezett Nemzetiségi Hagyományőrző Napra érkeztek.

Ebédet és vacsorát kaptak

A reggel disznóvágással indult. Délelőtt üstökben főzték a toroskáposztát, kemencében sütötték a hurkát és a kolbászt. A helyi nyugdíjasok lángossal, majd mákos és diós kaláccsal lepték meg a vendégeket. A fiatalok teremlabdarúgó bajnokságon vettek részt a sportcsarnokban, a labdarúgó pályán pedig Sportágválasztó elnevezéssel mozgási lehetőséget kínáltak a megjelenteknek.

Közben elkészültek a finomságok. A körösszakáliak ingyen ebédet kaptak, választhattak a sertés, vagy a birkapörkölt között. A vendégek megkóstolhatták a csoportok által készített toroskáposztát, hurkát és kolbászt.

Délután az ünnepélyes megnyitóval megkezdődött a kulturális csoportok fellépése. Vitányi István országgyűlési képviselő a rendezvény fővédnöke köszöntötte a nemzetiségi hagyományőrző nap résztvevőit. – Felemelő érzés látni az itt megjelent megelégedett embereket – hangsúlyozta. Pálfi Tamás polgármester kiemelte, hogy itt, Biharban Körösszakál település ezzel a rendezvénnyel megmutatja azt, hogy ilyen kis falu is képes összefogni és megrendezni egy ilyen nagyszabású összejövetelt.

A délutáni kulturális fellépők között az elsők voltak a helyi óvoda kicsinyei. Az óvodapedagógusok kedves kis műsort tanítottak a gyermekeknek. Hasonlóan sikeresen szerepeltek a helyi fiatalokból alakult cigány táncosok, akiknek Mohácsi Anita tanította be a táncot. Csökmőről érkezett az Ifjúsági Fúvószenekar Gál István karnagy vezetésével. Zenéjükkel csak fokozták a jó hangulatot. Körösszakálban is bemutatkozott az országos hírnevet szerzett Komádi Mazsorett Csoport. Voltak még fellépők Körösnagyharsányból is. Az eseményt a kultúrházban este megrendezett vacsora és bál zárta.

