Diszkriminálják a diplomásokat?

Sokfelől hallani, hogy számottevő munkaerőhiány van az egészségügyben, évente rengeteg orvos és ápoló kényszerül rá, hogy külföldön próbálja megtalálni a boldogulását. Ebben a helyzetben azt gondolhatnánk, hogy egy frissen végzett, tettre kész diplomás ápolónak reális esélye van gyorsan munkát találni a szakmájában.

Egy olvasónk azonban ezzel ellentétes tapasztalatát osztotta meg velünk. Levelében egy, az állásinterjúkon sorozatosan visszatérő jelenségre hívta fel a figyelmet: szerinte – a felvételi elbeszélgetések alapján – előnyt élveznek a diplomás ápolókkal szemben az alacsonyabb képesítésű, OKJ-s (Országos Képzési Jegyzék) végzettségű ápolók. Sőt, ahogyan ő megfigyelte, az interneten fellelhető, ápolóknak szóló állásajánlatok esetében is szinte csak OKJ-s végzettségű munkavállalókra tartanak igényt a munkát meghirdetők. Állítja, a debreceni kórházak tele vannak segédápolókkal, arra hivatkozva, hogy nincs szakképzett munkaerő, holott egy-egy állásinterjún 6-8 szakápoló is kilincsel.

Nagy lemaradás a bérezésben

Megkerestük a megyei kórházakat, és szembesítettük az intézményeket a levél mondanivalójával. Válaszában dr. Muraközi Zoltán, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház főigazgatója leszögezte, náluk nincs ápolóhiány, és bizonyos munkakörök betöltésénél – például főnővéri munkakör – előny a diplomás ápolói végzettség, abban az esetben viszont, ha általános ápolói munkakörbe keresnének dolgozót, nincs megkülönböztetés. Az intézményben 204 ápoló dolgozik, közülük összesen 17-en diplomás végzettségűek, ez a létszám nem egészen kilenc százaléka. Kérdésünkre, hogy mennyire érzi versenyképesnek egy ápoló fizetését, a főigazgató karakán választ adott:

Semennyire. Az európai átlaghoz képest nagyon alacsony, de a nyugat-, illetve közép-magyarországi bérekhez képest is van lemaradásunk.”

Nem csak egy év a különbség

A diploma megszerzése négy évet vesz igénybe, míg az OKJ-s képesítésé hármat. A felsőfokú végzettség természetesen több – főleg elméleti – tudást ad, és a későbbi előmenetel szempontjából nélkülözhetetlen. Ez értelemszerűen a közalkalmazotti bértáblában is megmutatkozik. Épp ezért gyaníthatóan az anyagi szempontok is belejátszhatnak az általános tendenciába, mely szerint jóval magasabb az OKJ-s ápolók aránya az egészségügyi intézményekben.

Nincs hiány

A cívisvárosban két kórház is működik, mindkettő az egyetemhez tartozik: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, valamint a Debreceni Egyetem Klinikai Központ. Ezekben sincs ápolóhiány, a két intézményben 1730 ápolót alkalmaznak, közülük felsőfokú végzettségű 217, ami az összlétszám 12 és fél százaléka. Az egyetemi sajtóiroda lapunkhoz eljuttatott válaszában tudatta, a Debreceni Egyetem az álláspályázatokat minden esetben a jogszabályi előírásokkal össz­hangban hirdeti meg, megjelölve a pályázati kiírásban a minimálisan elvárt végzettséget. Amennyiben a jogszabály alapján egyaránt elfogadható OKJ-s és diplomás ápolói képesítés is, úgy a pályázati feltételek körében értelemszerűen már az OKJ-s képesítés megléte is elegendő ahhoz, hogy valaki eredményes pályázóvá váljon.

Ha a munkakör betöltésére kiválasztott pályázónak diplomás ápolói képesítése (is) van, úgy közalkalmazotti jogviszonyának létesítésekor értelemszerűen e képesítésének megfelelően sorolják fizetési osztályba. „Az ápolói, illetve más egészségügyi dolgozói bérezés versenyképességének megítélése nem intézményi kompetencia” – írták. A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak béreinek megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti besoroláson, illetve az egyéb ágazati jogszabályok kötelező érvényű előírásain alapul – tudatták.

Bértábla szerint

Az ápolók (OKJ) általában D vagy E fizetési kategóriába tartoznak, abban 2016. szeptember 1-től kezdőként 147 ezer – 158 ezer forint a havi bruttó alapbér. A diplomás ápolóké (F kategória) 196 ezer forint. (Az összegek emelkednek az ágazati bérmegállapodás szerint, de mindegyik kategóriában ugyanolyan arányban.)

HBN–MSZ

