Diploma-hamisítási botrányba bukhat bele a madridi autonóm kormány elnöke

A konzervatív Néppártnak (PP) döntenie kell, hogy eltávolítja-e Cifuentest, és helyére új jelöltet javasolt, ha meg akarja tartani a kormányzást a madridi régióban – közölte Ignacio Aguado, a liberális párt helyi szóvivője.

A 6,5 millió lakosú madridi autonóm közösséget a 2015-ös helyhatósági választások óta vezeti a néppárti kisebbségi kormány a liberálisok támogatásával. (Az autonóm közösségek Spanyolország legnagyobb közigazgatási régiói, 17 van belőlük, saját parlamenttel, kormánnyal rendelkeznek, ilyen például Katalónia vagy Andalúzia is).

A madridi elnök diploma-ügyét az eldiaro.es internetes lap robbantotta ki, amely cikksorozatot közölt a regionális elnök egyetemi mesterképzését övező szabálytalanságokról a János Károly király Egyetemen (URJC).

A lap szerint a politikus három hónappal a hivatalos határidő lejárta után iratkozott be a 2011-2012-es tanév képzésére, az órákon, a vizsgákon egyszer sem látták diáktársai.

Valamint írt arról is, hogy néhány jegye, így például a szakdolgozatra kapott érdemjegye is utólag, két évvel később került be az elektronikus nyilvántartásba, ahol korábban az szerepelt, hogy nem nyújtotta be a munkát.

Az egyetem kezdetben kiállt az elnök mellett, és informatikai problémára hivatkozott a jegyekkel kapcsolatban, majd később mégis belső vizsgálatot indított, és az ott feltárt szabálytalanságok miatt végül az ügyészséghez fordult.

Például mert a szakdolgozatot bíráló bizottság elnökeként feltüntetett tanár jelezte, nem vett részt ebben a munkában, és aláírását meghamisították az arról szóló dokumentumon.

Az ügyben egyetemi diákszervezetek is feljelentést tettek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt.

Cristina Cifuentes több alkalommal is hangsúlyozta: ártatlan az ügyben, ő elvégezte az autonómiai jogi mesterképzést, elkészítette valamint megvédte a diplomamunkáját, és nem követett el szabálytalanságot vagy törvénytelenséget. Szerinte “vadászatot” indítottak ellene a politikai korrupcióval szembeni küzdelme miatt, és azt is bejelentette, hogy pert indít az eldiario.es újságírói ellen.

Az elnököt a madridi parlament rendkívüli ülésen hallgatta meg az ügyben az ellenzék kezdeményezésére, ám érveit és a bemutatott dokumentumokat nem tartották meggyőzőnek, így a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) bizalmatlansági indítványt nyújtott be vele szembe.

Ahhoz, hogy Cifuentest leváltsák a madridi kormány éléről a bizalmi szavazáson az Állampolgárok pártnak is támogatni kell menesztését, de egyelőre ők elzárkóznak ettől.

Az ügyben érintett egyetem diákjai hétfő délutánra tiltakozó tüntetést hirdettek az intézmény mindkét kampuszán.

