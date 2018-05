Díjazták a szakmák legjobb tanulóit

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) országos döntőjének a Szakma Sztár Fesztivál adott otthont április 23-25 között a Hungexpo Vásárközpont területén, ahol a fináléban közel 300 tanuló versengett egymással.

A versenyek célkitűzése továbbra is a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat is – társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, azok népszerűsítése volt. Hajdú-Bihar megyében 20 iskolából 429 diák vett részt az elődöntőkön, akik közül 10 szakmában 15-en jutottak be a budapesti döntőbe, ahol Baranyai Richárd, a DSZC Mechwart középiskola diákja első helyezést ért el, négyen a dobogó második, míg ketten a harmadik fokára állhattak fel a megmérettetés végén.

A döntőbe jutottaknak az okleveleket és a jutalmakat Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át.

