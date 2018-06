Díjazták a legjobbakat az egyetem gáláján

Ünnepi díszben fogadta a sportolókat, edzőket, a klub- és egyetemi vezetőket, valamint fontos támogatóikat a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontja, a DESOK, június másodikán – számolt be a deac.hu a nagyszabású rendezvényről.

Bács Zoltán kancellár prezentációjában rámutatott arra is, hogy eddig 4800 négyzetméternyi területet bérelt az egyetem a Nagyerdei Stadionban, ez a további fejlesztéseknek köszönhetően 6200 négyzetméterre nő.

– A már regionális jelentőségű Sportdiagnosztikai Központ – amelyet egyre több csapat vesz igénybe a megyehatáron túlról is – szeptemberre kibővül. Egy olyan, nem csak diagnosztikai, hanem sportellátó és -fejlesztő központtá is alakul, amely párját ritkítja nem csak Magyarországon, de Közép-Kelet Európában is – jelentette ki Bács Zoltán, aki elárulta, hogy a SET-központhoz kapcsolódva hamarosan egy sportklinika is megkezdheti működését.

A kancellár a létesítményfejlesztéssel kapcsolatban kiemelte: még júniusban felavatnak egy 700 négyzetméteres ping-pong termet a stadionban, és szintén a nagyerdei létesítményben kap helyet a DEAC e-sport szakosztálya, amely 158 sportolójával a legnagyobb egyetemi e-szakág hazánkban.

Legnépszerűbb a kosár

A gálán díjazták a mögöttük hagyott szezon „legjeit”. Az év edzője Szabó Csaba, az NB I/B-s férfi kézilabdacsapat trénere lett. Az év szakosztályává a futsal szakosztályt választották, míg annak egyik kiválóságát, Szentes Bíró Tamást találták a legjobb játékosnak. Az esztendő meglepetése címet a röplabdázók érdemelték ki, az év fiatal tehetségévé pedig Németh Kevint, az U19-es labdarúgócsapat tehetségét választották. A legnépszerűbb szakosztály a kosárlabda lett. Az NB I/A-s együttes meccsein átlagban 1200 néző szurkolt.

– HBN –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA