Díjazott a Magyar Búvár Szakszövetség

Rendhagyó díjátadón köszöntötte élsportolóit a Magyar Búvár Szakszövetség. A budapesti eseményen a 2017-es és a 2018-as évek legjobbjai vehettek át díjat. Az ünnepségen dr. Nyíri Iván, a szövetség elnöke megköszönte a versenyzőknek, a sportvezetőknek és nem utolsósorban a szülőknek azt, hogy alázatos munkájuknak köszönhetően a nem olimpiai sportágak közül a búvárok a legeredményesebbnek mondhatják magukat – számolt be róla a szakszövetség.

A Debreceni Búvárklub jeles képviselője, Senánszky Petra mindkét évben az év legjobb női uszonyosúszója lett, elmondása szerint már most nagyon készül a 2021-es Világjátékokra. Mellette a szintén debreceni Szabó Anitát is díjazták. A szövetség az uszonyosúszókon kívül a víz alatti rögbiseket, a víz alatti hokisokat és a tájékozódási búvárúszókat is díjazta. Utóbbi sportágban Balázs Péter duplázott. A klasszis versenyző az élsport mellett sportvezetőként is jelen van a Magyar Búvár Szakszövetség életében, ugyanis alelnökként tevékenykedik.

Uszonyosúszás

2017

Felnőtt női kategória:

Senánszky Petra

Felnőtt férfi kategória:

Kanyó Dénes

Utánpótlás leány kategória:

Hamlin Dorothy

Utánpótlás fiú kategória:

Mozsár István Alex

2018

Felnőtt női kategória:

Senánszky Petra

Felnőtt férfi kategória:

Bukor Ádám

Utánpótlás leány kategória:

Szabó Anita

Utánpótlás fiú kategória:

Lengyeltóti Bence

Víz alatti rögbi

2017

Felnőtt női kategória:

Rozovics Éva

Felnőtt férfi kategória:

Vizsolyi Pál

2018

Felnőtt női kategória:

Markovics Dóra

Felnőtt férfi kategória:

Szűrös Márton

Víz alatti hoki

2017

Felnőtt női kategória:

Árendás Vivien

Felnőtt férfi kategória:

Simon Tamás

Utánpótlás leány kategória:

Karlovecz Kamilla

Utánpótlás fiú kategória:

Pap Bálint

2018

Utánpótlás leány kategória:

Gál Kata

Utánpótlás fiú kategória:

Simon Péter

Tájékozódási búvárúszás

2017

Felnőtt női kategória:

Berekméri Dóra

Felnőtt férfi kategória:

Balázs Péter

Utánpótlás fiú kategória:

Szász Tamás

2018

Felnőtt női kategória:

Hatházi Katalin

Felnőtt férfi kategória:

Balázs Péter

Utánpótlás leány kategória:

Hofmeister Alíz

Utánpótlás fiú kategória:

Szász Tamás

