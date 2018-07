Digitális kkv-nap Debrecenben

Az eseményen a hazai vállalkozások első kézből kaptak tájékoztatást az internetes kereskedelem valamint az online marketing legújabb trendjeiről, az ingyenes online marketing eszközök használatáról, a vállalkozások világhálón való jelenlétének piaci előnyeiről és a digitális vállalkozásfejlesztés külső finanszírozásának lehetőségeiről. Egyúttal lehetőségük nyílt egy közös beszélgetésre, találkozásra a szállítókkal, a tanácsadókkal, a pályázatkészítőkkel és hitelt nyújtó intézmények képviselőivel.

Dr Skultéti Éva, a HBKIK főtitkára köszöntőjében rámutatott arra, hogy a digitalizáció intenzív térnyerése várható a vállalkozások hétköznapjaiban is, melynek oka többek között a generációváltásban is kereshető. A Modern Vállalkozások Program a Google Digital Workshop programjával karöltve olyan ismereteket nyújt a vállalkozók számára, amelyek segítik őket kompetenciájuk, piaci helyzetük fejlesztésében.

Koleszár Péter, a program vezető IKT-tanácsadója érzékletes példákkal tűzdelt megnyitójában ugyancsak azokra a digitális lehetőségekre hívta fel a figyelmet, amelyek révén piaci előnyre tehetnek szert a vállalkozások a konkurenciával szemben.

Kun György, a hajdú-bihari IKT-tanácsadó beszámolt arról, hogy a Modern Városok Programja eddig 12 ezer kkv-t ért el, és több mint 1600 kedvezményes informatikai terméket, szolgáltatást kínált a vállalkozások számára. A programhoz a cégek díjmentesen csatlakozhatnak, és ha megszerzik a „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítést, az plusz 5 százalék vissza nem térítendő többlettámogatást jelent számukra a kkv-digitalizációt segítő európai uniós pályázatokon.

A következő előadó Rajz Gabriella, a Shoprenter értékesítési vezetője volt, aki a webáruház alapítás rejtelemibe vezette be a résztvevőket. Kitért arra a tévhitre is, miszerint a saját webáruház a fizikai üzlettől veszi el a vevőt, ugyanis a látogatók 47 százaléka online nézi meg a keresett terméket, de magára a vásárlásra már a valós életben, az üzletben kerül sor. Egy prosperáló webáruházhoz a megfelelő raktérkészleten túlmenően a célcsoport minél pontosabb meghatározása is kiemelt fontossággal bír, a felkészült, rugalmas ügyfélszolgálat pedig egyenesen elengedhetetlen eleme a sikernek, hiszen ez az a részleg, ami egy webáruháznak az image-jét építi fel vagy éppen rombolja le. A webshop bevezetését, működését megalapozott online marketing-stratégiával és vásárlóbarát felülettel kell megtámogatni: az e-vevő azt szereti, ha maximum 3 kattintásból már meg is találja a terméket.

Czernecki Péter, a 10XONE Zrt. vezérigazgatója előadásában azt a tételt bizonyította, hogy miként válhat egy vállalkozás e-Dávidból e-Góliáttá. Egyetlen módja hosszabb távon való sikeres piaci jelenlétnek az, ha van olyan termékünk vagy szolgáltatásunk, ami a másiknak nincs, és a vevőt érdekli. A felhő-technológia alkalmazásával a kis- és középvállalkozások olcsón, biztonságosan, kísérletezve, folyamatos szakmai támogatás mellett kicsiből naggyá válhatnak.

Fotó: Molnár Péter

„Eladnám online” – ezzel a beszédes címmel tartott előadást Balog Gábor, a Google Magyarország munkatársa. Elmondta, hogy az y-generáció tagjai 5 órát interneteznek naponta, ennek 40 százalékát mobilon, ami átlag 150 interakciót jelent. Egy átlagos felnőttnél ez a szám átlag 30 naponta. Egy kkv-nak figyelembe kell vennie ezt a jelenséget, azaz, hogy az egyes generációk tagjai élesen különböznek egymástól, tájékozódási, információszerzési és vásárlási szokásaikban egyaránt. A Google-alkalmazások segítségével jelentősen mérsékelhető az az üzleti kockázat, ami egy vállalkozás indításával a világ minden részén óhatatlanul együtt jár. A Google Digital Workshop a Google ingyenes képzési programja, mely internetes oktatási felülettel, előadásokkal, kiscsoportos konzultációkkal, és konferenciák szervezésével segíti a hazai kkv-knál dolgozók digitális készségeinek fejlesztését.

A kiállítók között szerepelt az OTP Bank Nyrt. is, amely a KKV-k banki hitelezése és pénzügyi szolgáltatások nyújtása, illetve MFB hiteltermékek, vissza nem térítendő támogatások témakörökben képviselte magát, valamint a Vanessia Vállalkozásfejlesztési és Pályázati Tanácsadó Kft. mely a 2018-as pályázati szezon közepére közel 4 000 sikeres pályázat elkészítésében, menedzselésében vett részt, 70 milliárd forint támogatáshoz juttatva ügyfeleiket, 90% feletti sikerarányt érve el.

Az előadásokat követően lehetőség nyílt az előadókkal, a kiállítókkal, valamint az IKT tanácsadókkal való szakmai beszélgetésre, kapcsolatépítésre is. A Modern Vállalkozások Programról: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarákkal együttműködve 2015-ben indította útjára a Modern Vállalkozások Programját, amely a digitális tér által nyújtott előnyök felismerésére hívja fel a figyelmet. Eddigi működése során több mint 12 000 kis- és középvállalkozást ért el, és több mint 1600 kedvezményes informatikai terméket/szolgáltatást kínál a csatlakozott vállalkozások számára.

A programhoz a magyar vállalkozások díjmentesen csatlakozhatnak, a csatlakozásért „cserébe” pedig többek között díjmentes segítséget kapnak a személyes tanácsadói hálózaton keresztül, akik informatikai átvilágítással, szakmai tanácsadással, fejlesztési lehetőségek és kedvezményes uniós támogatások ismertetésével segítik az érdeklődő vállalkozásokat.

Kizárólag a Modern Vállalkozások Programjában szerezhető meg a „Digitálisan Felkészült Vállalkozás” minősítés, mely +5% vissza nem térítendő többlettámogatást jelent a vállalkozásoknak kkv digitalizációt segítő uniós pályázaton.

