Digitális emlékezet: csúcstechnológia a sírkőben

Aki állt már elhunyt hozzátartozója nyitott koporsója előtt, az tudja, hogy a halál beálltát követően a test jelentősen megváltozik, beleértve magát az arcot is. Sokszor nehéz elfogadni a látottakat, ami a szeretett személy elvesztésének feldolgozását is tovább nehezíti. Idén már Magyarországon is elérhetővé vált a temetkezési szakma berkein belül két új technológiai irányzat, melyek a halottkezelés legmagasabb szintjét képviselik; a cél az, hogy az elhunyt testét a lehető legjobb, legesztétikusabb állapotban tartsák a temetés időpontjáig, elősegítve, hogy a gyászolók méltó képet őrizhessenek az elhunytról – tudtuk meg Domokos Csillától, az AKSD Kft. szóvivőjétől.

Mint kifejtette, a tanatoesztétika elnevezésű eljárás a bőr felszínét és közvetlenül a bőr alatt szöveteket érinti, lényege, hogy – az elhunyt testének alaphigiéniás fertőtlenítésén túl – megtörténik az arc természetes állapotának rekonstrukciója, a szemek és a száj zárása, az arcvonások helyreállítása. Kezelik a bőr­elváltozásokat a látható testrészeken, megfelelő állapotba hozzák a hajat és az arcszőrzetet is. A beavatkozás eredményeként az elhunyt olyan, mintha csak aludna.

Stabilizálják a test állapotát

A fenti eljárás egy magasabb szintű változata a tanatopraxia: ekkor a halál beállta után elkezdődött bomlási folyamatokat lassítják, gátolják, ezáltal a test állapotát a temetés időpontjáig stabilizálják. A már esetlegesen bekövetkezett súlyosabb elváltozásokat is korrigálják, így ezt az eljárást javasolják nem természetes halál (baleset, öngyilkosság) következtében fellépett sérülések esetén, vagy a halál után több nappal megtalált elhunytak állapotának rekonstruálására.

A technológia lényege, hogy a nyirokrendszert, az érhálózatot, a testüreget speciális balzsamozó anyagokkal töltik fel, melyek elpusztítják a bomlást okozó mikroorganizmusokat, baktériumokat, és stabilizálják a sejtek állapotát. Hidratáló hatásuk révén feloldják a bőr elszíneződéseit is. A balzsamozással a bomlás több hónapig is blokkolható, illetve kriptába történő temetés esetén alkalmazandó légmentes koporsó használatával teljes mértékben megakadályozható, ebben az esetben a test deszikkálódása, kiszáradása (mumifikálódása) következik be – részletezte a szóvivő.

Hosszú távra

A napjainkban zajló digitális fejlődés a temetkezést sem kerülte el. Egy új rendszerhez csatlakozva az elhunytak emlékét a sírhelyükhöz kapcsolt online felületen közösen őrizhetik hozzátartozóik, barátaik – számolt be Domokos Csilla.

A Lapidaris rendszer egy, a sírra helyezett emlékkőből és a hozzá kapcsolódó online felületből áll. Utóbbira életrajzot, fényképeket, videókat, történeteket lehet feltölteni és megosztani, a sírhoz lépve pedig az emlékkőben lévő chip révén okostelefonon az emlékoldal megnyitható és olvasható. A látogatók így emlékezhetnek és megoszthatják gondolataikat is.

Az emlékoldal tárolja a sírhelyek GPS-koordinátáit, így segítségével könnyen megtalálható egy sír egy számunkra ismeretlen temetőben is.

– A Lapidaris rendszert egy kisvárdai vállalkozás fejlesztette ki. Ez idáig csak QR-kóddal ellátott műanyag lapok voltak elérhetők a temetkezési szakmában, melyek azonban sem minőségükben, sem esztétikájukban nem voltak megfelelőek, így nem is terjedtek el. A Lapidaris emlékkő egy rendkívül igényes, hollóházi porcelán lap, 24 karátos arannyal szegélyezve, s benne van a kommunikációért felelős NFC csip. Maga a kommunikációs rendszer azonosít, és kapcsolódik az egyedileg kódolt webfelülethez – részletezte a szóvivő. – A fejlesztés attól egyedülálló, hogy odamegy az ember egy sírhoz, mondjuk 50 év múlva, és ha van ott egy Lapidaris emlékkő, akkor leolvasható az elhunyt emlékoldalára feltöltött információ.

Meghatározó lesz

A technikai háttérről még elmondta: a legújabb androidos és iOS rendszerek már képesek az NFC csippel kommunikálni. Az NFC lapka nem tartalmaz energiaforrást, a kommunikációt kezdeményező készülék (okostelefon, tablet) biztosítja a csip működéséhez és a kommunikációjához az energiát. (Ezt csak a legújabb készülékek tudják.) Ugyanakkor egy-két éven belül várhatóan az NFC lesz a digitális kommunikációs és a digitális azonosítás egyik legmeghatározóbb eszköze, így maga a fejlesztés a jövőbe mutat.

