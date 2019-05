Diétára fogni egy gyereket nem könnyű

A gyermek- és serdülőkori elhízás jelentősége a jelenség növekvő gyakoriságában rejlik. A túlsúlyos és az elhízott gyermekek aránya három és fél évtized alatt megháromszorozódott. Európában, az előfordulás gyakorisága 20–25 százalékra emelkedett, a hazai adatok is a gyakoriság növekedését jelzik.

Magyarországon a túlsúly és az elhízás gyakorisága fiúk esetében 22,3, illetve 7,9 százalékos, lányok körében 18,8, illetve 6,1 százalékos. A felismeréséről, a vizsgálatokról, a következményekről és a megelőzésről is kérdeztük dr. Józsa Lajos gyermekháziorvost, aki szerzőtársaival (dr. Ilyés István, dr. Erhardt Éva, dr. Mendl Edina és dr. Újhelyi János) a Gyermekgyógyászat folyóirat 2019. januári számában publikált tanulmányt a témában Gyermek- és serdülőkori elhízás: a gyermek-alapellátás teendői címmel.

Látni a következményeket

– A gyermekkori elhízás növeli a felnőttkori szív-érrendszeri megbetegedések rizikóját. Növeli a magas vérnyomás, a szénhidrát- és a zsír anyagcsere eltéréseinek megjelenését (2-es típusú cukorbetegség) már serdülőkorban is. Az elhízás szerepet játszik az asztma, a mozgásszervi elváltozások, akár alvászavarok, pszichés problémák, testképzavarok megjelenésében is – emlékeztetett dr. Józsa Lajos. A gyermekorvostól, aki lipidológus orvos is, arról érdeklődtünk, hogy a szülő hogyan tudja megítélni, hogy gyermeke már a túlsúlyos kategóriában van?

Mint elmondta, közösségbe járó gyermeknél nem kell attól „félni”, hogy ez esetleg nem derül ki; a szülő nap mint nap szembesülhet a gyermek alkatának eltéréséről a korosztályában. A kérdés az, hogy észre akarja-e venni ezt az eltérést…

– A gyermek- és serdülőkori túlsúlyosság/elhízás fennállásának megállapítása az alapellátásban egyszerűen alkalmazható módszerekkel is lehetséges. Ezek a vizsgált gyermek testtömegét és a testmagasságát együttesen veszik figyelembe. A gyermek-alapellátás szakemberei (a gyermekorvos, háziorvos, védőnő, az iskolaorvosi hálózat) az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok rendszerében már csecsemőkortól meghatározott időnként végeznek vizsgálatokat. A gyermek testi fejlődésének megítélésére az életkori testtömeg és testmagasság percentilis értékeket alkalmazzák. A testtömeg és a testmagasság értékelésének napjainkban alkalmazott módszere, azok értékéből a testtömegindex kiszámítása (BMI = ttkg/tm2) – hangsúlyozta a doktor.

Hogyan lehet kezelni? Nem könnyű, mondhatnám egyszerűen”

– árulta el az orvos.

– Gyermekgyógyászatban a gyógyszeres kezelés legfeljebb extrém zsíranyagcsere-betegségben lehetséges megfelelő orvosi centrumokban. A kezelés összetett és hosszabb időt, türelmet, kitartást és következetességet kíván a betegtől, a családjától, sőt a környezetétől is.

A másik, az étrendi kezelés és a fizikai aktivitás együttes alkalmazása nyújt reményt arra, hogy erőfeszítéseink eredményt hoznak. Természetesen gyermekeknél a család együttműködése nélkülözhetetlen. Nem lehet diétára fogni egy gyereket – de felnőttet sem –, ha a környezete nagy lakomákat rendez az étkezéseik során, de hasonlóan nem lehet mozgásra serkenteni, ha maga körül csak lustálkodó embereket lát – tudtuk meg. Dr. Józsa Lajos leszögezte, a folyamat tehát az egész családra hatással kell hogy legyen, mert a cél az, hogy a túlsúlyos/elhízott gyermek, illetve a szülei megtanulják a fogyáshoz vezető utat, majd a testsúly megtartását biztosító táplálkozás és mozgás követelményeit. A kulcskérdés: a szülő bevonása és együttműködésének elérése. Ez bizony sokszor nem egyszerű feladat elé állítja a szakembert, hiszen fontos a pszichés vezetés, ami gyakran szakember segítségét kívánja.

A táplálkozás fontossága

Az elhízott gyermekek energiaszükségletét befolyásolja a nem, az életkor, a fizikai aktivitás szintje és az elhízás mértéke – emelte ki dr. Józsa Lajos.

– A kiegyensúlyozott táplálkozás követelményeinek betartása elkerülhetetlen.

A túlsúlyos/elhízott gyermek diétájának meghatározása körültekintést és szakértelmet igényel, mert a bevezetett étrendnek több feltételt kell kielégítenie.

Alapvető követelmény, hogy az alkalmazás során a diéta kifejezett éhségérzetet ne okozzon, a gyermek a megszokott aktivitását folytatni tudja mellette, ne váltson ki pszichés feszültséget, valamint az alkalmazott étrend biztosítsa a növekedés folyamatának töretlenségét. A gyermek-alapellátásnak emellett arra kell törekedni, hogy a gyermek a káros étkezési szokásait megváltoztassa. A rendszeres étkezés kialakítása nélkülözhetetlen! Ajánlott a napi ötszöri étkezés, ami segíti a nassolás elkerülését. A gyermekek lehetőleg csak étkezési időben egyenek, ne siessenek az evéssel, kapjanak megfelelő időt a táplálkozásra, fontos az adagok nagysága és az étkezést zavaró körülmények kiiktatása – foglalta össze.

Torna, torna, torna

Az elhízott gyermekek fizikai aktivitásának meghatározásakor is körültekintően szükséges eljárni.

– Tisztázni kell, milyen legyen a terhelés mértéke, milyen gyakorlatokból álljon a tréning, a gyakorlatokat milyen gyakran és alkalmanként mennyi ideig szükséges végezni. Az elhízott gyermekek esetében a testnevelési órákon a fizikai aktivitás módjának megválasztásában az elhízás mértékét is szükséges figyelembe venni, amelyet az iskolai testnevelési csoportbesorolás segít. Fontos, hogy az iskolai testnevelésen kívül is szükség van a gyerek számára optimális fizikai aktivitás folytatására. Előnyös lehet, ha ezt az életmód-változtatás elemeinek beépítésével növeljük (például gyalog járni az iskolába, háztartási munkát, bevásárlást végezni és ezzel párhuzamosan csökkenteni az ülő életmódot jelentő, tévénézéssel vagy a számítógéppel eltöltött időt). Ezek az elemek az életmódba beépülnek és szokássá válhatnak – emelte ki a doktor.

A prevencióról

Az elsődleges prevención az elhízás kialakulásának megakadályozását értjük.”

Ebben meghatározó szerepe van a várandós anya életmódjának és táplálkozásának. Az anyai elhízás és a nagy súlygyarapodás a terhesség során, valamint a szénhidrát-anyagcsere terhességi zavarai esetében nagy az újszülöttek születési súlya. Ha az anya minőségi vagy mennyiségi nem megfelelő táplálkozása, egészségtelen életmódja (dohányzása, alkohol és drogfogyasztása) következtében méhen belüli visszamaradás következik be, akkor ez a későbbi életkorban kialakuló elhízáshoz vezethet. Az anyatejes táplálás fontossága megkérdőjelezhetetlen a csecsemők táplálásában, az inadekvát csecsemőtáplálás okozta gyors korai súlygyarapodás növeli a gyermekkori elhízás kockázatát. Fontos ismeret, hogy a szükségletet meghaladó fehérjebevitel gyermekkori elhízáshoz vezet. A kisgyermekkor után a serdülés periódusa is meghatározó lehet az elhízás kialakulása szempontjából. A serdülőkori elhízás az esetek jelentős hányadában áthúzódik a felnőttkorra. Emiatt kiemelkedő figyelmet kell fordítani a serdülőkorra. A kiegyensúlyozott táplálkozás követelményeinek betartása, a rendszeres sportolás, a fizikai aktivitás ennek fontos feltétele.

Szükséges megismerni az elhízáshoz vezető rizikótényezőket is. A családi anamnézisben, az elhízáshoz vezető genetikai, szociális és anyagcsere-tényezőkre kell figyelmet fordítani – emelte ki az orvos.

Dr. Józsa Lajos gyermekgyógyász főorvos szerint a túlsúlyosság és az elhízás szűrése a gyermek-alapellátás fontos másodlagos prevenciós tevékenysége | Fotó: Matey István

A túlsúlyosság és az elhízás szűrése a gyermek-alapellátás fontos másodlagos prevenciós tevékenysége – mondta el a Napló kérdésére dr. Józsa Lajos.

– Az elhízott gyermekek számára szervezett nyári táborok a szekunder prevenció megvalósításának sajátos formáját jelentik. A magatartásterápiára épülő komplex program foglalkozásaiban az egészséges életmódra vonatkozó ismeretek közlése, az adekvát étrendi kezelés és a fizikai aktivitás fokozását biztosító tréning együtt szerepel. A tábor befejezését követően pedig a rendszeres gondozás az ismeretek és a motiváció fenntartását szolgálja. A gondozás magában foglalja a cukor- és a zsíranyagcsere eltéréseinek a követését. Ebben a tevékenységben nagy segítséget nyújtottak nekem a lipidológus képzettség során megszerzett ismeretek – mondta.

Testi-lelki összefüggés

Összegzésképp a doktor rámutatott, az életmód-változtatás együtt tartalmazza az étrendi kezelés bevezetését, a fizikai aktivitás fokozását és a szükséges pszichés támogatás biztosítását. Az egészségügyi szakemberek feladata az, hogy ismereteket nyújtsanak a fiataloknak az elhízás kialakulásának okairól, a fizikai aktivitás kedvező hatásairól, a kóros étkezési szokások és megváltoztatásuk lehetőségeiről és az elhízás testi-lelki egészség kapcsolatának összefüggéseiről. „Tapasztalataink szerint a szülők és gyermekük együttes életmódváltása biztosítja a legjobb feltételeket az elhízás leküzdésében.” – hallhattuk.

– Barak Beáta –

Milyen típusai vannak?

Az elhízás gyakorlati szempontból a gyermekkorban is alapvetően két csoportba osztható. Az első csoport az úgynevezett egyszerű, „mindennapi” kövérséget jelenti. Az egyszerű elhízás kialakulásában elsősorban meghatározó a bőséges táplálkozás és a kevés testmozgás hatása.

A második csoportba, a másodlagos elhízásba pedig egyrészt a hormonális betegségekhez társuló elhízás és az elhízás genetikai formái tartoznak, másrészt ide sorolhatók a mozgáskorlátozottság egyes formáival összefüggő, továbbá egyes pszichiátriai rendellenességek esetén kialakuló elhízásformák is.

A cukrozás, sózás káros

Az étrendben kapjanak nagy hangsúlyt a cereáliák, a zöldségek, gyümölcsök vagyis a növényi eredetű, magas rosttartalmú táplálékok – tanácsolja a doktor. Kerülni kell a magas zsírtartalmú húsok és tejtermékek fogyasztását. Az ételek, italok cukrozása, a túlzott sófogyasztás felesleges és káros. Fontos a kielégítő vitamin- és ásványianyag-bevitel biztosítása. Konyhatechnikai változtatásokra is szükség lehet: előnyben kell részesíteni a párolást, a vízben főzést és a sütést. Fontos, hogy az étrendben főtt és nyers ételek egyaránt szerepeljenek.

