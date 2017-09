Az első játékrész tapogatózó játékkal kezdődött, majd folyamatosan debreceni fölény alakult ki. Kapuvas, érvénytelen gól, majd végül Pál Lóránt révén a megérdemelt vezetést is a debreceniek szerezték meg. A szünetig Okos Csanád és Lippai Péter is beköszönt.

A második húsz percben átrobogott ellenfelén a DEAC: hét gólt rámoltak be a fekete mezes egyetemisták a vendégek hálójába. Pál Lóránt, Balogh Richárd, Fábián Donát és Okos Csanád keserítette a vendégek kapusát.

Fotó: deacfloorball.hu

Az utosló harmadra annyi kérdés maradt, hogy sikerül-e megóvni a debreceni kaput a góltól. Szerencsére ez teljesült, ráadásul további öt találatot sikerült szerezni. Fábián Dániel és Salló Barna góljai gólszépségversenyen is indulhatnának, de Pál Lóránt vagy Okos Csanád góljait is élmény volt nézni.

Lánczi András, játékos-edző: „ Gratulálok a csapatnak! Dicséretes, hogy ilyen meggyőző fölénnyel sikerült győzelmet aratnunk, ráadásul gólt sem kaptunk! Ez utóbbi igen ritkaságnak számít floorballban! Remélem, hogy a mostani jó játék a következő mérkőzéseken is jellemezni fog minket. Voltak még hibáink is, ezeknek a javítására is figyleni fogunk.”

Férfi OB II, 1. forduló:

Debreceni EAC – Neumann Wombats 15:0 (3:0, 7:0, 5:0)

Debrecen, Kecskeméti János Sportcsarnok, 40 néző

Vezette: Papp Péter, Sashalmi Sándor

DEAC pontszerzői: Pál Lóránt 5+0, Okos Csanád 3+1, Fábián Donát 2+2, Lánczi András 0+3, Lippai Péter 1+1, Dégi Gergely 1+1, Balogh Richárd 1+1, Végh Ádám 0+2, Salló Barna 1+0, Fábián Dániel 1+0

