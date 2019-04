Diákverekedés; gyorsan reagált az intézmény

Iskolarendőri szolgálatot hozott létre a nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a tankerületi központtal közösen annak érdekében, hogy megelőzze az erőszakos viselkedést, az iskola épületén belül és annak területén kívül is. Az osztályfőnöki órákon rendszeres tájékoztatót tartanak a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság munkatársai a helyes társadalmi normákról és az erőszakmentes viselkedésről. Emellett az iskolában a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, az óvoda és iskola közötti átmenetet segítő szociálpedagógus az osztályfőnökökkel együtt közösség és személyiségfejlesztő játékokkal segítik a társas kapcsolatok erősítését – válaszolta a Napló kérdésére Kapornai Judit, a berettyóújfalui tankerületi központ igazgatója, akit azok után kerestünk meg, hogy információink szerint megbotránkoztató verekedések voltak az iskola tanulói között.

Iskolán kívül történt

– Régen is voltak összetűzések a gyerekek között, mégis felnőttünk. Ezek az esetek sem durvábbak, mint amilyenek bármelyik iskolában és bármikor megtörténhetnek. Erőteljesen felfújt ügy, valakiknek talán érdekük, hogy pontosan most csináltak botrányt a verekedésből – reagáltak az országos sajtóvisszhangot is kiváltott esetre a megkérdezett nádudvariak. Az iskola pedagógusai éretelemszerűen nem nyilatkoztak az ügyben.

– A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak magatartására az elmúlt tanévekben nem volt jellemző a verekedés, kirívó esetek sem történtek. A jelenlegi az intézmény épületén kívül történt esetről, majd annak feltárásáról az iskola vezetője tájékoztatta a Tankerületi Központot. Az igazgató a szülőkkel történt esetmegbeszélést követően jelzéssel élt, hogy a szülők kifejezett kérése, hogy nem kívánnak, nem akarnak nyilvánossághoz fordulni – tájékoztatott Kapornai Judit.

KZS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA