Diákolimpia: először lesz Hajdú-Biharban a döntő

Senkinek sem kell fedezékbe vonulnia, hiszen semmilyen veszélyt nem rejt magában az a tény, hogy szombaton a derecskei sportcsarnok ad otthont Sportlövő Diákolimpia országos döntőjének. Sőt, inkább örömre ad okot az esemény, mivel amint azt Pető Lászlótól, Hajdú-Bihar Megyei Sportlövőszövetség elnökétől, illetve a Debreceni Lövészsuli S.E. vezetőjétől megtudtuk, ilyenre még nem volt példa.

Hosszú évek kitartó munkája eredményeképp sikerült elérnem a szövetségnél, hogy a megyénkben rendezhessük meg az országos finálét. Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen rangos esemény házigazdái lehetünk, mert ez azt is mutatja, hogy elismerik az utánpótlásért tett fáradozásunkat.”

– Az első versenyző 8 óra 30 perckor áll lővonalhoz, az utolsó puskaszó délután öt körül fog eldördülni. Szenzációs mezőny gyűlt össze, ilyenre talán még nem volt példa, több mint négyszázan indulnak el a megmérettetésen, közülük harmincketten hajdú-bihariak – számolt be a részletekről Pető László, egykori olimpikon. Arról is érdeklődtünk tőle, milyen esélyekkel szállnak harcba a megyénkbeliek.

– Kiélezettek az erőviszonyok, apróságokon múlhat a siker, bízom benne, lesz két-három dobogósunk, titkon pedig remélem, bajnokot is avathatunk. A hajdúsági indulók hetvenöt százalékát a Debreceni Lövészsuli növendékei adják, így tudom, kitől mit várhatunk – fogalmazott a vezető, majd hozzátette, lényegében nem nehéz tető alá hozni egy ekkora viadalt, hiszen bejáratott szervezői gárdával dolgoznak, valamint sok fiatal is besegít.

Néhány hete Debrecenben rendezték meg a lövész Diákolimpia megyei fordulóját, melyről szintén beszámolt Pető László. – Az eddigi megyei fordulókat tekintve sokan álltak rajthoz, 92 fiatal próbált szerencsét. Jó eredmények születtek, ezek alapján is mondhatom, bizakodók lehetünk az országos döntőt illetően. Ami külön öröm volt, hogy olyan városokból is érkeztek versenyzők, ahonnan eddig még sose, például hajdúszoboszlói és balmazújvárosi lövész is fegyvert ragadott – tudtuk meg.

A lövész Diákolimpia megyei fordulójának továbbjutói

Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses – Fiú „A” kategória

1. Szabó Zsolt (Gönczy Pál Általános Iskola)

2. Tóth Balázs (Debreceni Bocskai István Általános Iskola)

3. Peterman László (Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola)

Csapat: Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola (Krasznai Levente, Peterman László, Ruppenthal Áron)

Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses – Fiú „B” kategória

1. Bikkes Máté Boldizsár (Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium)

2. Lakatos Máté Imre (Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium)

3. Rózsa Sándor Bálint (Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium)

Csapat: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (Bikkes Máté Boldizsár, Lakatos Máté Imre, Rózsa Sándor Bálint)

Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses – Leány „A” kategória

1. Vágner Lara (Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola)

2. Som Mercédesz Ibolya (Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium)

3. Kacsurják Gréta Mercédesz (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája)

Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses – Leány „B” kategória

1. Hargitay Melissza Angyalka (Tóth Árpád Gimnázium)

2. Bóné Bernadett (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája)

3. Oláh Judit Ágnes (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája)

Csapat: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (Bóné Bernadett, Oláh Judit Ágnes, Porcsin Sára Viktória)

Légpisztoly 20 lövéses – Fiú „A” kategória

1. Sipos Zoltán (Baltazár Dezső Református Általános Iskola)

2. Rádai Soma (Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola)

3. Tóth Balázs (Debreceni Bocskai István Általános Iskola)

Légpisztoly 20 lövéses – Fiú „B” kategória

1. László Zalán Donát (Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma)

2. Bikkes Máté Boldizsár (Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium)

3. Kun Ádám Pál (Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium)

Légpisztoly 40 lövéses – Fiú „C” kategória

1. Polgár János (Tóth Árpád Gimnázium)

2. Tóth Balázs (Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium)

3. Lajtai Levente (Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola)

Légpisztoly 20 lövéses – Leány „A” kategória

1. Pető Boglárka (Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola)

2. Vágner Lara (Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola)

Légpisztoly 20 lövéses – Leány „B” kategória

1. Hargitay Melissza Angyalka (Tóth Árpád Gimnázium)

2. Kocsner Dalma (Debreceni Ady Endre Gimnázium)

3. Mile Blanka (Debreceni Ady Endre Gimnázium)

Csapat: Debreceni Ady Endre Gimnázium (Kocsner Dalma, Mile Blanka, Tutor Tünde)

Légpisztoly 40 lövéses – Leány „C” kategória

1. Varga Éva (Debreceni Ady Endre Gimnázium)

2. Balogh Anita (Debreceni Ady Endre Gimnázium)

