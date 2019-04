DHK: Nemzedékek a jégen!

A DHK ifjú titánjainak együttese a junior csapatra épül, az Old Stars palettája jóval színesebb, keretük több nemzedéket foglal magába. A 23 játékos között ott voltak az OB II-es korszak meghatározó játékosai, például György József, György István és Máthé Csaba, Molnár Zsolt, Razov Igor, Szokolov Misa és még sokan mások. Ugyancsak népes a közelmúltban edzővé avanzsált játékosok névsora, az egykori ellenfelek közül az Old Stars keretben van Kecskeméti Áron, valamint első válogatottunk, a jelenleg is aktív Könczei Áron.

Az Old Stars játékosai nyugodtan készülődtek az újabb megmérettetésre, a fiataloknak viszont fel kellett kötni a nadrágszárat, hogy helyt tudjanak állni tanítómestereikkel szemben.

– Debreceni Hoki Klub –

