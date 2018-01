Deszpotovics még két évre a Lokié

Jelena Deszpotovics 2015 nyarán a Buducsnoszt Podgorica csapatától került Debrecenbe. Már ekkor látszottak remek adottságai, fizikai és akaratereje, ám az akkori még kissé szeleburdi ifjú hölgy kezdetben leginkább csak védekezésben kapott szerepet. Az idő teltével folyamatos fejlődést mutatott, javult a összjátéka, így egyre inkább részt vehetett a támadásban is.

Montenegróból jöttem új országot, új környezetet új nyelvet kellett megszoknom. Szerencsére akkor itt játszott Bobana Klikovac, de mindenki nagyon kedves volt velem. Hamar megszerettem Debrecent, éppen a megfelelő közeg volt a fejlődésemhez, hiszen egy jó bajnokságban, egy jó csapatban szerepelhettem, s sok időt tölthettem a pályán.”

Ennek ellenére úgy döntött, hogy a tavalyi szezon végén lejáró szerződését nem újítja meg, és a szlovén RK Krim Mercator csapatához szerződik. Később azonban jöttek a hírek, hogy nem érzi jól magát Ljubljanában, magányos, hiányzik neki az a hangulat, ami Debrecenben övezi a női kézilabdát. A DVSC-nél meg is mozdultak ennek hírére. És a két akarat egyesült, Jeca felbontotta szlovéniai szerződését, ismét a Loki játékosa lett fél esztendőre, s hatalmas mosollyal pózolt újra piros-fehér mezben.

December 30-án, a Békéscsaba elleni hazai meccsen már pályára is lépett régi-új csapatában és mindenkit ámulatba ejtett, hiszen nyolc akciógóllal jelezte, milyen öröm neki a hazatérés. A Fradi elleni idegenbeli mérkőzésen is remekelt, csapata első félidei termésének fele az ő nevéhez fűződött, majd a jó szériát a Vasas ellen is folytatta.

Ezek után érthető, hogy a Loki vezetői és Jelena is a fél esztendő meghosszabbításán gondolkodtak. Ami pedig valósággá is vált, hiszen Jeca kétéves szerződést kötött a DVSC-TVP-vel, azzal a klubbal, amelyiket eddig is pályafutása legfontosabb állomásának tekintett.

Leírhatatlan érzés volt, amikor újra megláttam a zsúfolt lelátókat, a Loki fantasztikus szurkolóit. Nagyon boldog voltam, s tudtam, hogy itt a helyem!”

Még egy biztos pillére van tehát a Lokinak a következő szezonban.

– Gurbán György/dvsckezilabda.hu –

