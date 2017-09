Derűs kilátások vannak a magyar gazdaságban

A Takarékbank elemzői a három hónappal korábbinál magasabb, 4 százalékos GDP-növekedést várnak 2017-re, míg jövőre – elsősorban az új autóipari kapacitások üzembe helyezésével – 4,2 százalékosat.

Jövőre teljesülhet

A jelentős béremelkedések miatt élénkebb háztartási kereslet továbbra sem veszélyezteti az egyensúlyi folyamatokat. Az államháztartás GDP-arányos eredményszemléletű hiánya a tavalyi 1,8 százalék után az idén is elmaradhat a 2,4 százalékos tervtől. Jövőre ugyan már teljesülhet az előirányzat, azonban ez sem fenyegeti a GDP-arányos államadósság további csökkenését: a mutató 2017 végére 70 százalék közelébe, 2018-ban viszont már az alá kerülhet.

Lassan erősödhet

Az infláció éves átlagban az idén 2,4 százalék lehet, s bár jövőre 2,7 százalékra emelkedhet, komoly árnyomásra 2018-ban sem kell felkészülni. Rövid távon a forint az euróval szemben továbbra is az elmúlt hónapokra jellemző 303–312-es sávban mozoghat, az év végétől azonban lassan elkezdhet erősödni. A külső környezet alapvetően továbbra is támogatja a magyar gazdaság növekedési, egyensúlyi kilátásait – vélik az elemzők. Az eddig megjelent második negyedéves adatok alapján a világgazdaság növekedése többéves csúcsot érhetett el. S ami még örvendetesebb, hogy a fellendülés párhuzamosan következett be a világ különböző pontjain, így széles körűnek mondható.

