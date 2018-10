Derű, zúza és fesztivál!

Ki gondolta volna, hogy egy traktor emelőkarja is kiválóan megfelel bográcstartónak? Mert én sem. De láthatták ezt a különlegességet azok, akik kilátogattak a negyedik alkalommal rendezett Zúzós Zúzapörkölt – Zúza Étel & Chili Fesztiválra, a Széchenyi-iskola melletti területre. Közel nyolcvan csapat szállt harcba, hogy elkészítsék a számukra legfinomabb zúzaételt.

Zúzával töltött paprika

A Veterános Family igazi különlegességgel rukkolt elő, azon túl, hogy a traktort a főzéshez is felhasználták segédeszközként: csirkezúzával töltött paprikát is készített többek között a Balogh Gáborné által vezetett csapat. A libazúzából pedig gulyást főztek, majd a baráti társaság ötven tagja falatozott belőle. A belsőség megtisztítása nagyon macerás, de megéri a fáradalmakat, amikor az ember megkóstolja ezeket a mennyei ízeket.

Különlegességekben nem volt hiány, hiszen a Hajdú Serház csapatának étele is kuriózumnak számított a maga nemében. Kincses Dániel zúzapörköltet készített, de volt még benne sertésköröm és füstölt pulykacomb is, aminek elfogyasztása után bizonyára jól csúszott a sör is.

Nélkülözhetetlen fűszer

Az Aranyecset csapatánál Márkus Zsolt vállalkozott arra, hogy kezébe vegye a fakanalat, s bizonyára nem csalatkoztak, akik megkóstolták a főztjét: zúzagulyást készített, amelybe főtt csülök, marhahús és zöldség került, s nem maradhatott le a képzeletbeli étlapról a zúzapörkölt sem. Kántor Péter elmondta, hogy jó döntés volt, a „chiliseknek” csatlakozni a korábban önálló rendezvényhez. Véleménye szerint minden magyaros ételben, így a zúzából készült különlegességekben is ott a helye a fűszerkülönlegességnek. Subecz László, a szervezők nevében megfogalmazta, hogy az alkalmi szakácsok, több mint száz ételféleséget főztek. Örömmel állapította meg, hogy évről évre nő a nevezők száma, ami azt jelenti, az emberek szeretnek együtt lenni, közösen főzőcskézni, a kulináris élvezeteknek hódolni. Az egész napos rendezvény „főszereplője” a zúza volt, de a kulturális programok kedvelői sem maradtak „éhen”: kedvükre válogathattak a kínálatból.

– Gargya Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA