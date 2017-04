Derke: szükségtelen a Petőfi téri lesüllyesztés

A Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület (Derke) elnöke szerint a Petőfi téri intermodális központot nem feltétlenül kellene a föld alá lesüllyeszteni, az oda tervezett funkciók – jó közlekedés szervezéssel – a felszínen is működhetnének. Jónás Zoltán, a Zöldellő Debrecen című minapi rendezvényen a témáról tartott előadásában elhangzottakat azzal pontosította, egészítette ki, hogy a felszín alá túl sok autóbusz tárolót, parkolót terveztek be. – Ha a buszok a Nagyállomás előtti részen csak annyi időre állnának meg, míg az utasok fel-, illetve leszállnak, kevesebb területre lenne szükség, és a nagyon drága mélyépítés sem lenne indokolt – fogalmazott a közlekedési szakember. Hangsúlyozta, a forgalomban éppen nem résztvevő autóbuszok tárolását, a Petőfi tér helyett a közeli busztelepen is meg lehetne oldani. Ugyanezzel a módszerrel a külsővásártéri buszállomást is lehetne tehermentesíteni, és így megállóként akár később is üzemelhetne – vélte.

HBN–OCs

A Derke-elnök szerint nemcsak egy nagy, hanem több kisebb átszállási pont is kellene.

