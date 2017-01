Derekasan helytállt Battai Sugár, a világkupa legfiatalabb indulója

Közel 300 vívó részvételével rendezték meg a 2017-es év első komolyabb nemzetközi vívóversenyét a Gerevich Aladár Sportcsarnokban. A Gerevich György mesteredző emlékére kiírt emlékversenyen debreceni indulókban sem volt hiány. Urbán Ádám a férfi kardvívók mezőnyében léphetett pástra, míg Battai Sugár Katinka a hölgyek között fogott fegyvert, hogy újfent bizonyítsa tehetségét.

A férfi versennyel kezdődött a megmérettetés. Urbán nagyszerű vívással 5 győzelem mellett mindössze 1 vereséget szenvedett a csoportkörben. A táblamérkőzések során honfitársával Szlama Vilmossal kellett megküzdeni a legjobb 64 közé kerülésért, amit ezúttal a szigetszentmiklósi fiú bírt jobban. Urbán Ádám a versenyt a mezőny első felében a 66. helyen fejezte be.

Battai Sugár Katinka élete első junior nemzetközi megmérettetésén vett részt. A verseny legfiatalabb indulójaként a debreceni tehetség újfent bizonyítani tudta tehetségét. Már az is hatalmas fegyvertény, hogy a jóval idősebb, tapasztaltabb sportolók között három győzelmet is aratott a csoportkörben, de az hogy a táblamérkőzések során még egy egyenes ági mérkőzést is nyerni tudott már maga a hihetetlen kategória. A legjobb 64 közé Battain kívül ugyanis még 2002-ben született sportolónak sem sikerült bekerülnie, nemhogy 2003-asnak. A 32 közé jutásért vívott mérkőzésen is bátran vívott a debreceni fiatal aki, hatalmas harcra késztette végül 15-10-re diadalmaskodó olasz ellenfelét. Battai Sugár Katinka kiváló vívással az 51. helyen végzett. Teljesítményének 2 junior világranglista pont lett az eredménye.

– Békessy Béla Vívó Klub –

Eredmények:

Gerevich György emlékverseny – Héraklész junior világkupa

női kard:

51. Battai Sugár Katinka

férfi kard:

66. Urbán Ádám

