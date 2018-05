DErbi 2018 a Nagyerdőn

A legnépszerűbb programok mellett több újdonság is szerepel a harmadik alkalommal meghirdetett Dolgozói DErbi kínálatában. Ezúttal már gulyással, paprikás krumplival, pörkölttel és lecsóval lehet nevezni a 9 órakor kezdődő főzőversenyre. A szervezők 90 bográcsot, tűzifát és hozzávalókat biztosítanak a rendezvény regisztrációs felületén jelentkező csapatok számára. Az ízek harcában Papp Csaba, a Debreceni Egyetem stratégiai igazgatója, Herendi János, az Agrár Étterem séfje, valamint az intézmény egykori jogászhallgatója, Dobó Ági szépségkirálynő, a Konyhafőnök VIP nyertese dönti el, melyik specialitás lett a legfinomabb. A hangulatról pedig a már jól ismert zenekar, Antal Zsolt és Sütő Sándor gondoskodik.

Fotó: unideb.hu

A főzőversenyhez igazodva 11 órától színes családi-, spot- és kulturális programokon vehetnek részt a látogatók. A legkisebbeket többek között kézműves foglalkozások, csokigyurma, lovaglás, falmászás, aszfaltrajz, arcfestés, ugrálóvár, kisvonat és az óriásgömb, a Zorb, továbbá Huba, a kutyus is várja. A honvédség jóvoltából pedig azt is megnézhetik a gyerekek, hogyan néz ki egy tank belülről. Az egyes helyszíneken pontokat lehet gyűjteni az Erdei próbás füzetbe, melyek apró ajándékokra válthatók be. Nem maradhat el a találkozás eDE-vel, az egyetem kabalamókusával sem.

A felnőttek sem maradnak ugrálóvár nélkül, sőt a tavaly nagy sikert aratott sorversenyekre is lehet nevezni. Lesz asztali és élő csocsó, lábtenisz, ping-pong, valamint sakkverseny, több más sportolási lehetőség, a legügyesebbeknek Segway-túrát szerveztek, a legbátrabbak pedig kipróbálhatják a rodeó bikát. Az egészségügyi szűrővizsgálatok mellett lehet vért adni, felfrissülni egy masszázson vagy megszépülni a sminksuliban, lesz táncház, Szily Nóra pedig elárulja, hogyan kell és lehet nemet mondani bizonyos dolgokra. Túravezetők segítségével bejárhatják Nagyerdei Stadion minden zugát, és aki még nem látta, bekukkanthat a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központba, valamint az UniFitbe is.

Délután a Mintapinty zenekar szórakoztatja majd a gyerekeket, este pedig a hiphop, a pop és a future bass stílusokat ötvöző Zion Refresh játszik a Víztoronyban.

A Dolgozói DErbire és egyes programokra ezen a linken lehet regisztrálni május 31-ig. Egy dolgozó további négy hozzátartozót hozhat magával, minden regisztráló e-mailben kap részletes tájékoztatást a programokról és az egyéb tudnivalókról.

Fontos, hogy a rendezvény napján a DEKA és az UniPass kártyákkal lehet majd belépni, illetve ezekkel az egyetemi igazolványokkal kaphatnak egy-egy kenyérlángost, valamint ásványvizet a látogatók. Feltöltés után pedig vásárolhatnak is vele. További, folyamatosan frissülő információk a DErbi Facebook-oldalán érhetők el. Minden munkatársat és családtagját szeretettel várnak a szervezők, a Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ munkatársai!

