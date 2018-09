December elején választhatnak új vezetőt a sárándiak

Az igen nagy lakossági érdeklődés miatt nem a polgármesteri hivatal házasságkötő termében, hanem a községi művelődési házban tartotta meg rendkívüli ülését a sárándi települési önkormányzati képviselő-testülete szerda délután. A szokatlanul nagy érdeklődést minden bizonnyal az egyik napirendi pont, nevezetesen a képviselő-testület feloszlatása váltotta ki. A testület feloszlatását négy képviselő kezdeményezte.

Megérkezett az ötödik

Az emelkedett hangulatú eseményen a felszólalók előzetesen felhívták a jelenlévők figyelmét az indulatos megnyilvánulások mellőzésére. Ennek ellenére a csaknem félórás testületi ülést több alkalommal is zúgolódás, bekiabálás, tapsvihar zavarta meg. A jelenlévő mintegy száz érdeklődő többsége láthatóan az új kéviselő-testület és polgármester választás mellett volt. Néhányan azonban a polgármester védelmében emelték fel hangjukat.

Fotó: Kovács Péter

Az ülés váratlan momentuma volt a szavazást indítványozó képviselők időkérése közvetlenül a szavazás előtt. A tízperces szünet ideje alatt a voksolásra csatlakozott a négy kezdeményezőhöz egy ötödik, az ülésen addig jelen nem lévő képviselő is. Ez egyébként csak a szavazatok arányát változtatta meg, a végeredményt érdemben nem befolyásolta, hiszen öt igen és kettő nem szavazat értelmében december elején időközi helyhatósági választások lesznek Sárándon.

Tiszta a lelkiismerete

Szántó József a szavazást megelőző felszólásában elmondta: helytelennek tartja az előrehozott választást, mivel az az adófizetők pénzét veszi el. Ezt az összeget inkább a rászorulók, a gyerekek és a nyugdíjasok támogatására kellene fordítani. Hozzátette: a jelenlegi helyzet saját politikai ambíciókkal rendelkező személyek hatalmi harcának eredménye, akik a 2014-ben megkezdett közös munkát semmilyen tevőleges szakmai segítséggel nem támogatták.

– Tiszta a lelkiismeretem, éjt nappallá téve, sokszor a családomat is háttérbe szorítva dolgoztam és dolgozom most is a sárándi emberekért. Nem fogom hagyni, hogy efféle mesterségesen keltett botránnyal megtévesszék a lakosságot ahelyett, hogy a képviselők tevőleges szakmai tevékenységet végeznének a település fejlődése és a lakosság életszínvonalának javítása érdekében – fogalmazott felszólalásában Szántó József.

Fotó: Kovács Péter

Szem előtt a szakmaiság

Egy dologban volt csak egyetértés szerdán a sárándi művelődési központ nagytermében: a választás és a döntés jogát vissza kell adni a a lakosságnak. Sáránd polgármestere szerint a legfontosabb, hogy a következő hetekben a településen semmilyen változás ne legyen érzékelhető a kialakult helyzet miatt, ezért törekedni kell a zökkenőmentes, szakmaiságot szem előtt tartó, önzetlen munkavégzésre.

