Debrecennek is van már „csodazongorája”

A város bálján szólal meg először a Kölcsey Központ új versenyzongorája. A 64 millió forintos (áfa nélkül) hangszert a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, Bogányi Gergely néhány szakértővel fejlesztette ki hét év alatt, mert az elképzelése szerinti tiszta hangokat addig egyetlen billentyűsből sem hallotta vissza. A 2015-ben a Zeneakadémián bemutatott innováció nemcsak külsejében szokatlan, modern, hanem a belbecset tekintve is: a fa helyett karbonkompozitból készült a rezonáns, azaz a hangzófenék, mely tartósabb, valamint egyenletesebb hangzást és hangképet garantál, egyszersmind megnövekedett lecsengési időt is. A fővárosi premieren az alkotók vallották, van még fejlesztendő része az innovációnak, s mire Debrecenbe került a hangszer, tartották is szavukat.

Nagytestvér

A 296 centiméter hosszú Bogányi-hangversenyzongora a három éve debütáltnak a „nagytestvére”, a műszaki tartalma teljesen új. A megyeszékhelybelinek már nemcsak rezonánsa, hangzóegysége karbonkompozit alapú, hanem annak teljes kalapácsmechanikája is, mely belépő az európai zongoragyártás számára a karbonmechanikával sorozatgyártott billentyűsök világába. Funkcionális szempontból hangvetőként (hangterelőként) is működik, ami újdonságnak számít a hangszer történetében – tudtuk meg az önkormányzattól. A város bálján, január 20-án Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen (KFD) igazgató-művészeti vezetője szólaltatja meg a hangszert. Az avató koncerten, április 24-én pedig annak atyja, Bogányi Gergely, a város komolyzenei együttesének hangversenyén közreműködve, a Kölcsey Központ Nagytermében. Az estre olyan művel is készülnek, amelyben az új és a zenekar eddigi Bösendorfer zongorája együtt szólal meg – árulta el Somogyi-Tóth Dániel, aki a péntek délelőtti próbán ül először Bogányi kétlábú innovációjához. Mint hangoztatta: „a zongoratervezés, -gyártás olyan szakterület, amely évszázadokon keresztül semmit sem változott; belenyúlni bátor vállalkozás. Kíváncsian várom az alkalmat, hogy játszhassak rajta, s a jövőben si szép feladatok várnak e hangszerre.”

A cívisváros a tíz között

Az első eladott Bogányi-zongora egy budapesti luxus­szállodában van. A kormány 2015 tavaszán csaknem nyolcszáz millió forintért vásárolt tíz ilyen hangszert a magyar állam részére, amelyeket hét magyar és három külföldi közintézményben helyeznek el. Így kapott a Budapest Music Center, a Művészetek Palotája, az Erkel Színház, a pécsi Kodály Központ, a debreceni Kölcsey Központ, a Pesti Vigadó, a Zeneakadémia, a berlini Konzerthaus, a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium és a helsinki Sibelius Akadémia.

– Megyesi-Horváth Borbála –

