Debreceniként otthon maradni? Még mit nem!

Debreceniként már „trend” kinézni legalább egy napra a Campusra – vallja Bernáth Csaba, a DVSC egykori kitűnő futballistája.

„Eddig minden évben ott voltam, most sem hagyom ki, bár az idén dolgozom is a program alatt, hiszen az általam vezetett stadion alatti szurkolói klubhelyiség is része lesz a fesztiválnak. A korábbi rendezvényekről remek élményeim vannak, mindig jó szívvel gondolok rájuk vissza. Nagyon szeretem az élőzenét, minden műfajt meghallgatok, a kedvenceimre, a Tankcsapdára, a Paddy and the Rats-re, Kowalsky-ékra, és a Republic-ra mindenképp szakítok időt. A Scootert láttam tavaly máshol, hatalmas show volt, most is garantáltan nagy durranás lesz! Szerdától-szombatig rengeteg stílus jelen lesz, minden korosztály megtalálja majd a kedvére valót. És ez a lényeg: a Campus nem egy átlagos, este nyolc utáni sok zenés buli, hanem egy komplett családi esemény. Meg tudják mutatni magukat a civil szervezetek. Rég látott ismerősökbe futhat bele az ember, illetve új ismeretségeket köthet a közös élmények hatására. Bátran ajánlom mindenkinek!”

MSz

VISSZA A KEZDŐOLDALRA